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У Луцьку хочуть збудувати аеропорт. ВІДЕО

У Луцьку хочуть збудувати аеропорт. ВІДЕО
Луцькрада веде перемовини з інвестором щодо будівництва аеропорту.

Уже цієї середи, 17 березня, міський голова Ігор Поліщук має зустрітися з інвестором з Києва. Про це очільник міста розповів у програмі «Актуально» на 12 каналі.

«До мене завітає інвестор з міста Києва, який планує збудувати аеропорт…. Я знаю, що розглядалися площі поруч з військовим аеропортом, однак, можливо, в цього інвестора є якісь інші думки. Після того ,як ми з ним поспілкуємося, то буде більше інформації», – каже Ігор Поліщук.

Нагадаємо, Ігор Поліщук також розповів, що планується звільнення частини працівників Луцької міської ради.

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Теги: аеропорт, Луцьк, будіництво
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Коментарі 1
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В Луцьку аеропорт вже є, точніше, був. Решта теж всього аж забагато. Треба негайно будувати космодром. Набити стрілку, провести реальні тьорки з Ілоном Маском хай негайно відлистає 2,7 млрд.доларів. Ті гроші дати освоїти Чорнусі, який в стислі сроки той космодром збудує. Зразу ще через податкову підігнати фірму, щоб нормально вернув ПДВ. Ілон Маск, по ходу, лох по життю, не розуміє українських реалій)))
Питання: що курять потенційні інвестори будівництва аеродрому в Луцьку?
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