У Луцьку хочуть збудувати аеропорт. ВІДЕО





Уже цієї середи, 17 березня, міський голова Ігор Поліщук має зустрітися з інвестором з Києва. Про це очільник міста розповів у програмі «Актуально» на



«До мене завітає інвестор з міста Києва, який планує збудувати аеропорт…. Я знаю, що розглядалися площі поруч з військовим аеропортом, однак, можливо, в цього інвестора є якісь інші думки. Після того ,як ми з ним поспілкуємося, то буде більше інформації», – каже Ігор Поліщук.



Нагадаємо, Ігор Поліщук також розповів, що планується



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькрада веде перемовини з інвестором щодо будівництва аеропорту.Уже цієї середи, 17 березня, міський голова Ігор Поліщук має зустрітися з інвестором з Києва. Про це очільник міста розповів у програмі «Актуально» на 12 каналі «До мене завітає інвестор з міста Києва, який планує збудувати аеропорт…. Я знаю, що розглядалися площі поруч з військовим аеропортом, однак, можливо, в цього інвестора є якісь інші думки. Після того ,як ми з ним поспілкуємося, то буде більше інформації», – каже Ігор Поліщук.Нагадаємо, Ігор Поліщук також розповів, що планується звільнення частини працівників Луцької міської ради

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