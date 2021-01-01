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Поблизу нічного клубу у Луцьку п'яний водій на «мерсі» влетів в бетонний стовп

Поблизу нічного клубу у Луцьку п'яний водій на «мерсі» влетів в бетонний стовп
У Луцьку поблизу нічного клубу "У Наталки" нетверезий водій на Mercedes влетів в бетонну електроопору.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила прессекретарка патрульної поліції Волині Валентина Мельник.

Так, сьогодні, 14 березня, близько 3:30 ночі заявник повідомив на лінію 102, сталася ДТП біля нічного клубу "Наталка", де водій допустив зіткнення із опопрою.

Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій, керуючи автомобілем Mercedes, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на транспортне огородження тротуару та електроопору. При спілкуванні з водієм у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

У встановленому законом порядку водій відмовився пройти тест на алкогольне сп’яніння в присутності двох свідків. На місце події викликали медиків, його обстежили в лікарні та з'ясували, що водій тілесних ушкоджень не отримав, від госпіталізації відмовився.

На керманича склали відповідні матеріали за ст.124, ч.1 ст.130 та ч.1 ст. 139 КУпАП.

Фото - соцмережі.

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Теги: Луцьк, аварія, клуб
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