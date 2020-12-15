На Волині затримали росіянина та білоруса, які хотіли пройти в Україну в обхід пункту пропуску

Учора, 13 березня, прикордонники Луцького загону затримали двох чоловіків, які в незаконний спосіб потрапили на територію України з Білорусі.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Двох невідомих, які рухалися від українсько-білоруського кордону, помітив прикордонний наряд відділу «Світязь» поблизу пункту пропуску «Піща». Охоронці кордону вмить затримали піших мандрівників та з’ясували, що один з них є громадянином Республіки Білорусь, інший – Російської Федерації.Чоловіки мали при собі паспортні документи, однак державний кордон вирішили перетнути у незаконний спосіб. Крім того, затримані зізналися, що в подальшому планували продовжити свою мандрівку до країн ЄС, також нелегально.Іноземців доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття стосовно порушників правового рішення і притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».