Знайшли 10-класника з Луцька, якого розшукували три дні





Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі поліції, хлопця вже знайшли і його життю та здоров'ю нічого не загрожує.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розшукали 15-річного Олександра Сятковського, 27.03.2005 року народження, учня 10 класу школи №26.Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі поліції, хлопця вже знайшли і його життю та здоров'ю нічого не загрожує.Нагадаємо, 15-річний юнак пішов з дому , з вул. Конякіна, ще 12 березня. Сьогодні про те, що він не з’явився досі додому, в поліцію повідомила його матір. Раніше він вже зникав з дому.

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