Знайшли 10-класника з Луцька, якого розшукували три дні
Сьогодні, 20:42
Правоохоронці розшукали 15-річного Олександра Сятковського, 27.03.2005 року народження, учня 10 класу школи №26.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі поліції, хлопця вже знайшли і його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, 15-річний юнак пішов з дому, з вул. Конякіна, ще 12 березня. Сьогодні про те, що він не з’явився досі додому, в поліцію повідомила його матір. Раніше він вже зникав з дому.
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Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі поліції, хлопця вже знайшли і його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Нагадаємо, 15-річний юнак пішов з дому, з вул. Конякіна, ще 12 березня. Сьогодні про те, що він не з’явився досі додому, в поліцію повідомила його матір. Раніше він вже зникав з дому.
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