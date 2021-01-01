Водійка з Львівщини на «мерсі» влетіла у бетонний стовп. ПОДРОБИЦІ
Сьогодні, 10:15
У Луцьку водійка Mercedes не впоралася з керуванням та врізалася у бетонний стовп.
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Нагадаємо, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost прессекретарка патрульної поліції Волині Валентина Мельник повідомила, що 14 березня близько 4 ранку у Луцьку поблизу нічного клубу «У Наталки» нетверезий водій на Mercedes влетів в бетонну електроопору.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 29-річна жителька Львівської області, керуючи автомобілем Mercedes та рухаючись вулицею Потебні, не впоралася з керуванням та врізалася в стовп. Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, їй надали медичну допомогу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
На місці ДТП працювала швидка. Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» постраждала отримала травму грудної клітки та мала різкий запах алкоголю.
Водійка відмовилася пройти тест на алкогольне сп’яніння в присутності двох свідків.
На жінку склали відповідні матеріали за ст.124, ч.1 ст.130 та ч.1 ст. 139 КУпАП.
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Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Нагадаємо, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost прессекретарка патрульної поліції Волині Валентина Мельник повідомила, що 14 березня близько 4 ранку у Луцьку поблизу нічного клубу «У Наталки» нетверезий водій на Mercedes влетів в бетонну електроопору.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 29-річна жителька Львівської області, керуючи автомобілем Mercedes та рухаючись вулицею Потебні, не впоралася з керуванням та врізалася в стовп. Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, їй надали медичну допомогу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
На місці ДТП працювала швидка. Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» постраждала отримала травму грудної клітки та мала різкий запах алкоголю.
Водійка відмовилася пройти тест на алкогольне сп’яніння в присутності двох свідків.
На жінку склали відповідні матеріали за ст.124, ч.1 ст.130 та ч.1 ст. 139 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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