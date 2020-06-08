На заквітчання Луцька передбачили 2 мільйони





Відповідний аукціон оголосили через платформу



Серед квітів, які планують висадити на території міської громади, - тагетіс великоквітковий, агератум блакитний, бегонія, петунія, целозія, сальвія, сурфінія, хризантема багатоквіткова та інші.



За умовами торгів, розсада квітів повинна бути здоровою, свіжою, чистою, рівномірно облистяною, без зрізаних та зламаних стебел і пагонів, не переплетеною між собою, з добре розвиненою кореневою системою. На рослинах не допускається наявність шкідників, ознак хвороб, механічних пошкоджень та сонячних опіків.



Термін поставок – квітень – жовтень 2021 року. Очікувана вартість -

2 000 000 гривень.







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