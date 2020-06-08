вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На заквітчання Луцька передбачили 2 мільйони

На заквітчання Луцька передбачили 2 мільйони
У Луцьку на купівлю розсади однорічних, дворічних та багаторічних квітів передбачають 2 мільйони гривень.

Відповідний аукціон оголосили через платформу ProZorro.

Серед квітів, які планують висадити на території міської громади, - тагетіс великоквітковий, агератум блакитний, бегонія, петунія, целозія, сальвія, сурфінія, хризантема багатоквіткова та інші.

За умовами торгів, розсада квітів повинна бути здоровою, свіжою, чистою, рівномірно облистяною, без зрізаних та зламаних стебел і пагонів, не переплетеною між собою, з добре розвиненою кореневою системою. На рослинах не допускається наявність шкідників, ознак хвороб, механічних пошкоджень та сонячних опіків.

Термін поставок – квітень – жовтень 2021 року. Очікувана вартість -
2 000 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: квіти, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку псевдоатовець намагався покататись у маршрутці за «липовим» посвідченням
Сьогодні, 13:05
Тренера спортшколи з Волині затримали через ймовірні сексуальні домагання до вихованки
Сьогодні, 12:59
На заквітчання Луцька передбачили 2 мільйони
Сьогодні, 12:50
Квартира-шедевр, або Як обрати планування для себе*
Сьогодні, 12:24
На Волині батько з сином зробили бізнес на вирощуванні розсади
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
На озеленення Луцька передбачають 8 мільйонів На озеленення Луцька передбачають 8 мільйонів
08 лютий, 22:21
Мешканці луцького мікрорайону посадили 150 чорнобривців на автобусній зупинці Мешканці луцького мікрорайону посадили 150 чорнобривців на автобусній зупинці
08 червень, 2020, 11:05
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
16 квітень, 2020, 16:53
У Луцьку виділять 6 мільйонів на посадку квітів У Луцьку виділять 6 мільйонів на посадку квітів
09 березень, 2020, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Задля ефективнішого виконання службових обов’язків: волинські шерифи повністю забезпечені автівками
Сьогодні, 13:40
 0
На Волині чоловік викрав у колишної дружини в автобусі телефон
Сьогодні, 13:32
 0
У Луцьку псевдоатовець намагався покататись у маршрутці за «липовим» посвідченням
Сьогодні, 13:05
 0
Тренера спортшколи з Волині затримали через ймовірні сексуальні домагання до вихованки
Сьогодні, 12:59
 0
На заквітчання Луцька передбачили 2 мільйони
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8