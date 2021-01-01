Тренера спортшколи з Волині затримали через ймовірні сексуальні домагання до вихованки
Сьогодні, 12:59
Тренер дитячо-юнацької спортивної школи з Горохова 56-річний Набіжан Артиков наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання через заяву матері однієї з його вихованок про сексуальне насильство.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Закарпаття.
Повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство).
З власних джерел виданню відомо, що у поліцію повідомила мати 14-річної восьмикласниці. Тож правоохоронці наразі з’ясовують, чи справді Набіжан Артиков, перебуваючи в готельному номері в Ужгороді, куди він привіз дітей на змагання з боксу, вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої.
Отримати коментар горохівської ДЮСШ поки не вдалося. На численні телефонні дзвінки там не відповідають.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Закарпаття.
Повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство).
З власних джерел виданню відомо, що у поліцію повідомила мати 14-річної восьмикласниці. Тож правоохоронці наразі з’ясовують, чи справді Набіжан Артиков, перебуваючи в готельному номері в Ужгороді, куди він привіз дітей на змагання з боксу, вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої.
Отримати коментар горохівської ДЮСШ поки не вдалося. На численні телефонні дзвінки там не відповідають.
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