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Тренера спортшколи з Волині затримали через ймовірні сексуальні домагання до вихованки

Тренера спортшколи з Волині затримали через ймовірні сексуальні домагання до вихованки
Тренер дитячо-юнацької спортивної школи з Горохова 56-річний Набіжан Артиков наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання через заяву матері однієї з його вихованок про сексуальне насильство.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Закарпаття.

Повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство).

З власних джерел виданню відомо, що у поліцію повідомила мати 14-річної восьмикласниці. Тож правоохоронці наразі з’ясовують, чи справді Набіжан Артиков, перебуваючи в готельному номері в Ужгороді, куди він привіз дітей на змагання з боксу, вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої.

Отримати коментар горохівської ДЮСШ поки не вдалося. На численні телефонні дзвінки там не відповідають.

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Теги: Набіжан Артиков, сексуальне насильство, Горохів, ДЮСШ
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