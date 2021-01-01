Тренера спортшколи з Волині затримали через ймовірні сексуальні домагання до вихованки

Тренер дитячо-юнацької спортивної школи з Горохова 56-річнийнаразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання через заяву матері однієї з його вихованок про сексуальне насильство.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Закарпаття.Повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство).З власних джерел виданню відомо, що у поліцію повідомила мати 14-річної восьмикласниці. Тож правоохоронці наразі з’ясовують, чи справді Набіжан Артиков, перебуваючи в готельному номері в Ужгороді, куди він привіз дітей на змагання з боксу, вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої.Отримати коментар горохівської ДЮСШ поки не вдалося. На численні телефонні дзвінки там не відповідають.