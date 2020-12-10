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Могла втратити пам'ять: на Волині розшукують жінку

Могла втратити пам'ять: на Волині розшукують жінку
У Володимирі розшукують Лідію Пилипівну, яка зникла сьогодні, 15 березня, вранці.

Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир".

Жінка була одягнута в безформенну шапку сіро-рожеву, сірого кольору плащ-плаття із бежевими вставками.

Зазначають, жінка могла втратити пам'ять. Маршрут руху зранку був від вулиці Ковельської, 100 до центру, можливо, по вулиці Луцькій.

"Хто впізнав чи бачив, терміново зв'яжіться із адміністраторами групи чи телефонуйте на 102 або +380 97 839 8597", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Володимир, розшук, бабуся
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