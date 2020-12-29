Які вакансії пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК

Наразі інженери потрібні у Луцьку, Ківерцівському, Ковельському, Володимир-Волинському, Шацькому, Любомльському, Старовижівському, Ратнівському та Горохівському районах. Оплату пропонують різну - від 8 до 17 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.Найбільше вакансій є в обласному центрі Волині. До прикладу, на зарплатушукають. В його обов'язки входить проектування вузлів та механізмів в 2D та 3D, розробка конструкторської документації для виготовлення запчастин. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Також потрібен. За його працю обіцяють платити. Він повинен розробляти ескізні, технічні і робочі проєкти деталей, вузлів, агрегатів кузовів автобусів і тролейбусів, використовуючи засоби автоматизації проєктування, забезпечення в процесі проектування відповідності розроблювальних конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці, вимогам найбільш економної технології виробництва. Кандидат на цю посаду сає знати одну з програм CAD (Solid Works, Auto CAD, КОМПАС) та технології обробки матеріалів. Контакти: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Заробітну платупропонують. Фахівець буде обслуговувати, контролювати роботу усіх електронних приладів та обладнання підприємства, проводити тестові перевірки роботи обладнання, змінювати комплектуючі на платах, ремонтувати обладнання, забезпечувати стабільну роботу електроприводів картонно-паперової машини. Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Є вакансія і для. Зарплата -. Обов'язки: проєктування об’єктів будівництва, розробка проєктної та іншої технічної документації, проведення технічних розрахунків, розробка інженерних мереж і систем (для будівельника і сантехніка), оформлення проєктно-кошторисної документації, знання видів та властивостей матеріалів. Повинен володіти програмами Auto CAD, АВК-5, Mathcad (по можливості). За деталями: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Для розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян шукають. Їм пропонують винагороду у розміріна місяць. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Також запрошують на роботу. Спеціалісту готові платитина місяць. Він буде мати такі обов'язки: з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку здійснювати підготовку виробництва, контроль за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментом. Він повинен буде своєчасно оформлювати необхідну технічну документацію. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У Луцьку мають пропозицію і для. Заробітна плата -за місяць. Він повинен знати технології виконання електромонтажних робіт, володіти ПО: АВК, AutoCad, Excel. Можливі відрядження. В його обов'язки входить оформлення дозволів та погоджень, які необхідні для проведення будівельно-монтажних робіт, робота з проєктною, кошторисною та технічною документацією, ведення об'єктів, підрахунок електромонтажних обсягів, перевірка кошторисів, актів виконаних робіт (за формами КБ-2 та КБ-3). (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Шукають, якому пропонують винагороду у розміріна місяць. Кандидат на цю посаду має знати стандарти ISO/ IEC 17025:2017 та ISO/ IEC 17020:2012, нормативно-правові акти, що стосуються проведення сертифікації КТЗ та технічного контролю. Обов'язковими є документ про можливість проводити внутрішні аудити по ISO/ IEC 17025:2017 / IEC 17020:2012 та досвід роботи в системі якості не менше 1 року за стандартами ISO/ IEC 17025:2017 та ISO/ IEC 17020:2012. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На зарплатупотребують. Робота передбачає аналіз та запровадження нових технологій виробництва меблів, створення стандартизованого виробничого процесу, робота в програмах САПР, автоматизоване проєктування меблів, аналіз рекламацій та проведення технологічних змін, активна робота в команді конструкторів, створення розкрійних програм. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У Луцький міський виробничий відділ запрошують на роботу, який буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. За його роботу готові платити. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Треба йна заробітну плату. Він буде рганізовувати правильну роботу на виробництві, здійснювати контроль за створенням безпечних умов праці, готувати документацію відповідно до законодавчих вимог, проводити вступні та інші інструктажі, навчання, перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві, проведити атестації робочих місць. Вимагають знання нормативно-правових актів з охорони праці. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Для розробки креслень для виготовлення металевих виробів шукають. Зарплата -. Вимагають знання ПК. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Потребують, який буде складати кошториси, рахувати вартість виготовлення виробів та конструкцій, розраховувати вартість роботи будівельних машин і механізмів, узгоджувати кошториси, складати акти виконаних робіт КБ-2в та готувати пакет документів під час проведення взаєморозрахунків з замовником за виконані роботи, розробляти розділ «Кошторисна документація». Потрібно мати знання програмного комплексу АВК-5. Спеціалісту пропонують зарплату у розмірі. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).готові платити. В його обов'язки входить виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, складання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проекту, авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проектної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розробляють з іншими проектувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Потребують спеціаліста на посаду. Йому обіцяють зарплату у розмірі. Він повинен контролювати, обслуговувати та вести об'єкти, замінювати устаткування, що вийшло з ладу, діагностувати системи, виконувати пусконалагоджувальні та монтажні роботи, вміти працювати з проєктно-технічною документацією. Знання електротехніки та електроніки. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На зарплатушукають. Він буде керувати будівельними роботами, монтажем конструкцій та контролювати якість виконання робіт. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).Потребують аж двох. Заробітна плата -. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен мати знання програми АВК або аналогів, досвід роботи з проєктно-кошторисними документами, знання у сфері кошторисного ціноутворення та складання калькуляції. Обов'язки: складання кошторисів, калькуляцій, робота з проєктно - кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням, розробка розділу «Кошторисна документація». (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна); (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).Запрошують двох, яким будуть платитина місяць. Вони займатимуться виїздом на об'єкт, обстеженням, складанням відомостей дефектів, складанням та погодженням з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовкою усіх розділів проєкту. Фахівці будуть здійснювати авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробку ескізної, технічної та проєктної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розроблятимуть з іншими проєктувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна); (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).Є пропозиції для інженерів і в Луцькому районі. Зокрема, у село Тарасове на зарплатуготові взяти на роботу. В його обов'язки входить розробка та написання креслень. Спеціаліст має вміти читати креслення у відповідності до ЄСКД та РЗіА та знати програми AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна)У тому ж населеному пункті потребують, якому обіцяють платити. Кандидат на цю посаду повинен знати програми АВК. Обов'язки: обробка та складання проєктно-кошторисної документації. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У селі Струмівка є пропозиція для. Заробітна плата -. Основні обов’язки: проведення робіт з проєктування електричної частини поштоматів і фреш-боксів (продукція підприємства), розробка конструкторської документації із використанням програми SolidWorks або аналогічних програм, дотримання стандартів розміщення електричних складових розробок, підготовка та підтримка актуальної інформації у технічних каталогах, паспортах, інструкціях. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На зарплатуна місяць у селі Шепель готові взяти на роботу. Він буде виявляти несправності, ремонтувати, розробляти графік ремонту і обслуговування, контролювати витрачання матеріалів, надавати методичну та технічну допомогу водіям, консультувати перед виходом на лінію і контролювати правильність експлуатації авто. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).У селі Звірів Ківерцівського району на заробітну платушукають. Працівник повинен забезпечувати впровадження на протипожежних і лісозахисних роботах передової техніки, технології та організації праці, розробляти об'ємні показники перспективних і поточних програм з охорони та захисту лісів, сприяти підвищенню ефективності лісогосподарської діяльності шляхом недопущення лісових пожеж, осередків шкідників і хвороб лісу. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколаївна).У Ковелі запрошують на роботуу Ковельський міськрайонний виробничий відділ. Зарплата -. В його обов'язки входить розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проводення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Також шукають відразу трьоху Ковельський міськрайонний виробничий відділ. Їм готові платити. Спеціаліст повинен розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У селі Зелена Ковельського району потребують. Фахівцю пропонують зарплату. Він буде організовувати та координувати роботи з охорони праці на підприємстві, здійснювати контроль за дотриманням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проводити профілактичну роботу з попередження виробничого травматизму професійних і виробничо-обумовлених захворювань. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У селі Федорівка Володимир-Волинського району є пропозиція для. За його працю обіцяють винагороду у розмірі. Обов'язки: контролювати якість будівельно-монтажних робіт, контролювати відповідність якості матеріалів, конструкцій та деталей, брати участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи управління якістю. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).У село Світязь Шацького району на зарплатупотрібен. Фахівець буде організовувати роботу з лісопоновлення, лісорозведення, лісонасінневої справи, вирощування лісового садивного матеріалу в господарстві, перевіряти проєкти вирощування лісових культур, захисних насаджень, готувати їх до затвердження, вести книги обліку лісових культур, лісових розсадників та лісового насіння. (02255) 2 00 85 (Наталія Валентинівна).У місті Любомль запрошують на роботу. Заробітна плата -. В обов'язки спеціаліста входить розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Також у це місто на зарплатушукаютьу Любомльський районний виробничий відділ. Він повинен розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У селищі Стара Вижва потрібен. За його працю пропонують винагороду. Фахівець буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У селищі Ратне є пропозиція дляу Ратнівський районний виробничий відділ, якому готові платитина місяць. У працівника будуть такі обов'язки: розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).До того ж, шукають йу Ратнівський районний виробничий відділ. Заробітна плата -. Спеціаліст має розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У місто Горохів пропонують роботу дляу Горохівський районний виробничий відділ. За його працю готові платити. Фахівець буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).