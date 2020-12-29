Які вакансії пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 08:25
Наразі інженери потрібні у Луцьку, Ківерцівському, Ковельському, Володимир-Волинському, Шацькому, Любомльському, Старовижівському, Ратнівському та Горохівському районах. Оплату пропонують різну - від 8 до 17 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше вакансій є в обласному центрі Волині. До прикладу, на зарплату 8 тисяч гривень шукають інженера-конструктора. В його обов'язки входить проектування вузлів та механізмів в 2D та 3D, розробка конструкторської документації для виготовлення запчастин. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також потрібен інженер-конструктор. За його працю обіцяють платити 8 тисяч гривень. Він повинен розробляти ескізні, технічні і робочі проєкти деталей, вузлів, агрегатів кузовів автобусів і тролейбусів, використовуючи засоби автоматизації проєктування, забезпечення в процесі проектування відповідності розроблювальних конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці, вимогам найбільш економної технології виробництва. Кандидат на цю посаду сає знати одну з програм CAD (Solid Works, Auto CAD, КОМПАС) та технології обробки матеріалів. Контакти: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Заробітну плату 9 тисяч гривень пропонують інженеру-електроніку. Фахівець буде обслуговувати, контролювати роботу усіх електронних приладів та обладнання підприємства, проводити тестові перевірки роботи обладнання, змінювати комплектуючі на платах, ремонтувати обладнання, забезпечувати стабільну роботу електроприводів картонно-паперової машини. Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія і для інженера з проєктно-кошторисної роботи. Зарплата - 9 тисяч гривень. Обов'язки: проєктування об’єктів будівництва, розробка проєктної та іншої технічної документації, проведення технічних розрахунків, розробка інженерних мереж і систем (для будівельника і сантехніка), оформлення проєктно-кошторисної документації, знання видів та властивостей матеріалів. Повинен володіти програмами Auto CAD, АВК-5, Mathcad (по можливості). За деталями: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян шукають двох інженерів у виробничий відділ. Їм пропонують винагороду у розмірі 9 164 тисяч гривень на місяць. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також запрошують на роботу інженера з виробництва ПВХ, алюмінієвих дверей та вікон. Спеціалісту готові платити 10 тисяч гривень на місяць. Він буде мати такі обов'язки: з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку здійснювати підготовку виробництва, контроль за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментом. Він повинен буде своєчасно оформлювати необхідну технічну документацію. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Луцьку мають пропозицію і для інженера-електрика. Заробітна плата - 10 тисяч гривень за місяць. Він повинен знати технології виконання електромонтажних робіт, володіти ПО: АВК, AutoCad, Excel. Можливі відрядження. В його обов'язки входить оформлення дозволів та погоджень, які необхідні для проведення будівельно-монтажних робіт, робота з проєктною, кошторисною та технічною документацією, ведення об'єктів, підрахунок електромонтажних обсягів, перевірка кошторисів, актів виконаних робіт (за формами КБ-2 та КБ-3). (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Шукають інженера з якості, якому пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Кандидат на цю посаду має знати стандарти ISO/ IEC 17025:2017 та ISO/ IEC 17020:2012, нормативно-правові акти, що стосуються проведення сертифікації КТЗ та технічного контролю. Обов'язковими є документ про можливість проводити внутрішні аудити по ISO/ IEC 17025:2017 / IEC 17020:2012 та досвід роботи в системі якості не менше 1 року за стандартами ISO/ IEC 17025:2017 та ISO/ IEC 17020:2012. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 10 тисяч гривень потребують інженера-технолога. Робота передбачає аналіз та запровадження нових технологій виробництва меблів, створення стандартизованого виробничого процесу, робота в програмах САПР, автоматизоване проєктування меблів, аналіз рекламацій та проведення технологічних змін, активна робота в команді конструкторів, створення розкрійних програм. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Луцький міський виробничий відділ запрошують на роботу інженера І категорії, який буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. За його роботу готові платити 11 548 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Треба й інженер з охорони праці на заробітну плату 12 тисяч гривень. Він буде рганізовувати правильну роботу на виробництві, здійснювати контроль за створенням безпечних умов праці, готувати документацію відповідно до законодавчих вимог, проводити вступні та інші інструктажі, навчання, перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві, проведити атестації робочих місць. Вимагають знання нормативно-правових актів з охорони праці. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розробки креслень для виготовлення металевих виробів шукають інженера-конструктора. Зарплата - 12 тисяч гривень. Вимагають знання ПК. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потребують інженера з проєктно-кошторисної роботи, який буде складати кошториси, рахувати вартість виготовлення виробів та конструкцій, розраховувати вартість роботи будівельних машин і механізмів, узгоджувати кошториси, складати акти виконаних робіт КБ-2в та готувати пакет документів під час проведення взаєморозрахунків з замовником за виконані роботи, розробляти розділ «Кошторисна документація». Потрібно мати знання програмного комплексу АВК-5. Спеціалісту пропонують зарплату у розмірі 12 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Інженеру-проєктувальнику готові платити 12 тисяч гривень. В його обов'язки входить виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, складання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проекту, авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проектної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розробляють з іншими проектувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потребують спеціаліста на посаду інженера протипожежних систем. Йому обіцяють зарплату у розмірі 16 тисяч гривень. Він повинен контролювати, обслуговувати та вести об'єкти, замінювати устаткування, що вийшло з ладу, діагностувати системи, виконувати пусконалагоджувальні та монтажні роботи, вміти працювати з проєктно-технічною документацією. Знання електротехніки та електроніки. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 17 тисяч гривень шукають інженера-будівельника. Він буде керувати будівельними роботами, монтажем конструкцій та контролювати якість виконання робіт. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Потребують аж двох інженерів з проєктно-кошторисної документації. Заробітна плата - 17 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен мати знання програми АВК або аналогів, досвід роботи з проєктно-кошторисними документами, знання у сфері кошторисного ціноутворення та складання калькуляції. Обов'язки: складання кошторисів, калькуляцій, робота з проєктно - кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням, розробка розділу «Кошторисна документація». (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна); (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Запрошують двох інженерів-проєктувальників, яким будуть платити 17 тисяч гривень на місяць. Вони займатимуться виїздом на об'єкт, обстеженням, складанням відомостей дефектів, складанням та погодженням з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовкою усіх розділів проєкту. Фахівці будуть здійснювати авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробку ескізної, технічної та проєктної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розроблятимуть з іншими проєктувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна); (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Є пропозиції для інженерів і в Луцькому районі. Зокрема, у село Тарасове на зарплату 10 тисяч гривень готові взяти на роботу інженера-конструктора. В його обов'язки входить розробка та написання креслень. Спеціаліст має вміти читати креслення у відповідності до ЄСКД та РЗіА та знати програми AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна)
У тому ж населеному пункті потребують інженера з проєктно-кошторисної документації, якому обіцяють платити 10 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду повинен знати програми АВК. Обов'язки: обробка та складання проєктно-кошторисної документації. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Струмівка є пропозиція для інженера-конструктора. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. Основні обов’язки: проведення робіт з проєктування електричної частини поштоматів і фреш-боксів (продукція підприємства), розробка конструкторської документації із використанням програми SolidWorks або аналогічних програм, дотримання стандартів розміщення електричних складових розробок, підготовка та підтримка актуальної інформації у технічних каталогах, паспортах, інструкціях. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 11 тисяч гривень на місяць у селі Шепель готові взяти на роботу групового інженера-механіка. Він буде виявляти несправності, ремонтувати, розробляти графік ремонту і обслуговування, контролювати витрачання матеріалів, надавати методичну та технічну допомогу водіям, консультувати перед виходом на лінію і контролювати правильність експлуатації авто. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У селі Звірів Ківерцівського району на заробітну плату 10 тисяч гривень шукають інженера з охорони та захисту лісу. Працівник повинен забезпечувати впровадження на протипожежних і лісозахисних роботах передової техніки, технології та організації праці, розробляти об'ємні показники перспективних і поточних програм з охорони та захисту лісів, сприяти підвищенню ефективності лісогосподарської діяльності шляхом недопущення лісових пожеж, осередків шкідників і хвороб лісу. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколаївна).
У Ковелі запрошують на роботу інженера І категорії у Ковельський міськрайонний виробничий відділ. Зарплата - 11 548 тисяч гривень. В його обов'язки входить розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проводення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також шукають відразу трьох інженерів ІІ категорії у Ковельський міськрайонний виробничий відділ. Їм готові платити 10 132 тисяч гривень. Спеціаліст повинен розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Зелена Ковельського району потребують інженера з охорони праці. Фахівцю пропонують зарплату 15 тисяч гривень. Він буде організовувати та координувати роботи з охорони праці на підприємстві, здійснювати контроль за дотриманням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проводити профілактичну роботу з попередження виробничого травматизму професійних і виробничо-обумовлених захворювань. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У селі Федорівка Володимир-Волинського району є пропозиція для інженера з якості. За його працю обіцяють винагороду у розмірі 13 тисяч гривень. Обов'язки: контролювати якість будівельно-монтажних робіт, контролювати відповідність якості матеріалів, конструкцій та деталей, брати участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи управління якістю. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).
У село Світязь Шацького району на зарплату 8 500 тисяч гривень потрібен інженер з лісокористування. Фахівець буде організовувати роботу з лісопоновлення, лісорозведення, лісонасінневої справи, вирощування лісового садивного матеріалу в господарстві, перевіряти проєкти вирощування лісових культур, захисних насаджень, готувати їх до затвердження, вести книги обліку лісових культур, лісових розсадників та лісового насіння. (02255) 2 00 85 (Наталія Валентинівна).
У місті Любомль запрошують на роботу інженера у Любомльський районний виробничий відділ. Заробітна плата - 9 164 тисяч гривень. В обов'язки спеціаліста входить розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також у це місто на зарплату 10 132 тисяч гривень шукають інженера ІІ категорії у Любомльський районний виробничий відділ. Він повинен розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селищі Стара Вижва потрібен інженер у Старовижівський районний виробничий відділ. За його працю пропонують винагороду 9 164 тисяч гривень. Фахівець буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селищі Ратне є пропозиція для інженера ІІ категорії у Ратнівський районний виробничий відділ, якому готові платити 10 132 тисяч гривень на місяць. У працівника будуть такі обов'язки: розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
До того ж, шукають й інженера І категорії у Ратнівський районний виробничий відділ. Заробітна плата - 11 548 тисяч гривень. Спеціаліст має розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У місто Горохів пропонують роботу для інженера І категорії у Горохівський районний виробничий відділ. За його працю готові платити 11 548 тисяч гривень. Фахівець буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше вакансій є в обласному центрі Волині. До прикладу, на зарплату 8 тисяч гривень шукають інженера-конструктора. В його обов'язки входить проектування вузлів та механізмів в 2D та 3D, розробка конструкторської документації для виготовлення запчастин. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також потрібен інженер-конструктор. За його працю обіцяють платити 8 тисяч гривень. Він повинен розробляти ескізні, технічні і робочі проєкти деталей, вузлів, агрегатів кузовів автобусів і тролейбусів, використовуючи засоби автоматизації проєктування, забезпечення в процесі проектування відповідності розроблювальних конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці, вимогам найбільш економної технології виробництва. Кандидат на цю посаду сає знати одну з програм CAD (Solid Works, Auto CAD, КОМПАС) та технології обробки матеріалів. Контакти: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Заробітну плату 9 тисяч гривень пропонують інженеру-електроніку. Фахівець буде обслуговувати, контролювати роботу усіх електронних приладів та обладнання підприємства, проводити тестові перевірки роботи обладнання, змінювати комплектуючі на платах, ремонтувати обладнання, забезпечувати стабільну роботу електроприводів картонно-паперової машини. Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія і для інженера з проєктно-кошторисної роботи. Зарплата - 9 тисяч гривень. Обов'язки: проєктування об’єктів будівництва, розробка проєктної та іншої технічної документації, проведення технічних розрахунків, розробка інженерних мереж і систем (для будівельника і сантехніка), оформлення проєктно-кошторисної документації, знання видів та властивостей матеріалів. Повинен володіти програмами Auto CAD, АВК-5, Mathcad (по можливості). За деталями: (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проведення роботи із зверненнями та скаргами громадян шукають двох інженерів у виробничий відділ. Їм пропонують винагороду у розмірі 9 164 тисяч гривень на місяць. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також запрошують на роботу інженера з виробництва ПВХ, алюмінієвих дверей та вікон. Спеціалісту готові платити 10 тисяч гривень на місяць. Він буде мати такі обов'язки: з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку здійснювати підготовку виробництва, контроль за забезпеченням виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментом. Він повинен буде своєчасно оформлювати необхідну технічну документацію. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Луцьку мають пропозицію і для інженера-електрика. Заробітна плата - 10 тисяч гривень за місяць. Він повинен знати технології виконання електромонтажних робіт, володіти ПО: АВК, AutoCad, Excel. Можливі відрядження. В його обов'язки входить оформлення дозволів та погоджень, які необхідні для проведення будівельно-монтажних робіт, робота з проєктною, кошторисною та технічною документацією, ведення об'єктів, підрахунок електромонтажних обсягів, перевірка кошторисів, актів виконаних робіт (за формами КБ-2 та КБ-3). (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Шукають інженера з якості, якому пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Кандидат на цю посаду має знати стандарти ISO/ IEC 17025:2017 та ISO/ IEC 17020:2012, нормативно-правові акти, що стосуються проведення сертифікації КТЗ та технічного контролю. Обов'язковими є документ про можливість проводити внутрішні аудити по ISO/ IEC 17025:2017 / IEC 17020:2012 та досвід роботи в системі якості не менше 1 року за стандартами ISO/ IEC 17025:2017 та ISO/ IEC 17020:2012. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 10 тисяч гривень потребують інженера-технолога. Робота передбачає аналіз та запровадження нових технологій виробництва меблів, створення стандартизованого виробничого процесу, робота в програмах САПР, автоматизоване проєктування меблів, аналіз рекламацій та проведення технологічних змін, активна робота в команді конструкторів, створення розкрійних програм. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Луцький міський виробничий відділ запрошують на роботу інженера І категорії, який буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. За його роботу готові платити 11 548 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Треба й інженер з охорони праці на заробітну плату 12 тисяч гривень. Він буде рганізовувати правильну роботу на виробництві, здійснювати контроль за створенням безпечних умов праці, готувати документацію відповідно до законодавчих вимог, проводити вступні та інші інструктажі, навчання, перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві, проведити атестації робочих місць. Вимагають знання нормативно-правових актів з охорони праці. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для розробки креслень для виготовлення металевих виробів шукають інженера-конструктора. Зарплата - 12 тисяч гривень. Вимагають знання ПК. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потребують інженера з проєктно-кошторисної роботи, який буде складати кошториси, рахувати вартість виготовлення виробів та конструкцій, розраховувати вартість роботи будівельних машин і механізмів, узгоджувати кошториси, складати акти виконаних робіт КБ-2в та готувати пакет документів під час проведення взаєморозрахунків з замовником за виконані роботи, розробляти розділ «Кошторисна документація». Потрібно мати знання програмного комплексу АВК-5. Спеціалісту пропонують зарплату у розмірі 12 тисяч гривень. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Інженеру-проєктувальнику готові платити 12 тисяч гривень. В його обов'язки входить виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, складання та погодження з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проекту, авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проектної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розробляють з іншими проектувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Потребують спеціаліста на посаду інженера протипожежних систем. Йому обіцяють зарплату у розмірі 16 тисяч гривень. Він повинен контролювати, обслуговувати та вести об'єкти, замінювати устаткування, що вийшло з ладу, діагностувати системи, виконувати пусконалагоджувальні та монтажні роботи, вміти працювати з проєктно-технічною документацією. Знання електротехніки та електроніки. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 17 тисяч гривень шукають інженера-будівельника. Він буде керувати будівельними роботами, монтажем конструкцій та контролювати якість виконання робіт. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Потребують аж двох інженерів з проєктно-кошторисної документації. Заробітна плата - 17 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду обов'язково повинен мати знання програми АВК або аналогів, досвід роботи з проєктно-кошторисними документами, знання у сфері кошторисного ціноутворення та складання калькуляції. Обов'язки: складання кошторисів, калькуляцій, робота з проєктно - кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням, розробка розділу «Кошторисна документація». (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна); (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Запрошують двох інженерів-проєктувальників, яким будуть платити 17 тисяч гривень на місяць. Вони займатимуться виїздом на об'єкт, обстеженням, складанням відомостей дефектів, складанням та погодженням з замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовкою усіх розділів проєкту. Фахівці будуть здійснювати авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробку ескізної, технічної та проєктної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розроблятимуть з іншими проєктувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна); (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
Є пропозиції для інженерів і в Луцькому районі. Зокрема, у село Тарасове на зарплату 10 тисяч гривень готові взяти на роботу інженера-конструктора. В його обов'язки входить розробка та написання креслень. Спеціаліст має вміти читати креслення у відповідності до ЄСКД та РЗіА та знати програми AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна)
У тому ж населеному пункті потребують інженера з проєктно-кошторисної документації, якому обіцяють платити 10 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду повинен знати програми АВК. Обов'язки: обробка та складання проєктно-кошторисної документації. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Струмівка є пропозиція для інженера-конструктора. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. Основні обов’язки: проведення робіт з проєктування електричної частини поштоматів і фреш-боксів (продукція підприємства), розробка конструкторської документації із використанням програми SolidWorks або аналогічних програм, дотримання стандартів розміщення електричних складових розробок, підготовка та підтримка актуальної інформації у технічних каталогах, паспортах, інструкціях. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 11 тисяч гривень на місяць у селі Шепель готові взяти на роботу групового інженера-механіка. Він буде виявляти несправності, ремонтувати, розробляти графік ремонту і обслуговування, контролювати витрачання матеріалів, надавати методичну та технічну допомогу водіям, консультувати перед виходом на лінію і контролювати правильність експлуатації авто. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У селі Звірів Ківерцівського району на заробітну плату 10 тисяч гривень шукають інженера з охорони та захисту лісу. Працівник повинен забезпечувати впровадження на протипожежних і лісозахисних роботах передової техніки, технології та організації праці, розробляти об'ємні показники перспективних і поточних програм з охорони та захисту лісів, сприяти підвищенню ефективності лісогосподарської діяльності шляхом недопущення лісових пожеж, осередків шкідників і хвороб лісу. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколаївна).
У Ковелі запрошують на роботу інженера І категорії у Ковельський міськрайонний виробничий відділ. Зарплата - 11 548 тисяч гривень. В його обов'язки входить розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проводення роботи із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також шукають відразу трьох інженерів ІІ категорії у Ковельський міськрайонний виробничий відділ. Їм готові платити 10 132 тисяч гривень. Спеціаліст повинен розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Зелена Ковельського району потребують інженера з охорони праці. Фахівцю пропонують зарплату 15 тисяч гривень. Він буде організовувати та координувати роботи з охорони праці на підприємстві, здійснювати контроль за дотриманням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проводити профілактичну роботу з попередження виробничого травматизму професійних і виробничо-обумовлених захворювань. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У селі Федорівка Володимир-Волинського району є пропозиція для інженера з якості. За його працю обіцяють винагороду у розмірі 13 тисяч гривень. Обов'язки: контролювати якість будівельно-монтажних робіт, контролювати відповідність якості матеріалів, конструкцій та деталей, брати участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи управління якістю. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).
У село Світязь Шацького району на зарплату 8 500 тисяч гривень потрібен інженер з лісокористування. Фахівець буде організовувати роботу з лісопоновлення, лісорозведення, лісонасінневої справи, вирощування лісового садивного матеріалу в господарстві, перевіряти проєкти вирощування лісових культур, захисних насаджень, готувати їх до затвердження, вести книги обліку лісових культур, лісових розсадників та лісового насіння. (02255) 2 00 85 (Наталія Валентинівна).
У місті Любомль запрошують на роботу інженера у Любомльський районний виробничий відділ. Заробітна плата - 9 164 тисяч гривень. В обов'язки спеціаліста входить розроблення технічної документації, ведення обліку земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також у це місто на зарплату 10 132 тисяч гривень шукають інженера ІІ категорії у Любомльський районний виробничий відділ. Він повинен розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селищі Стара Вижва потрібен інженер у Старовижівський районний виробничий відділ. За його працю пропонують винагороду 9 164 тисяч гривень. Фахівець буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селищі Ратне є пропозиція для інженера ІІ категорії у Ратнівський районний виробничий відділ, якому готові платити 10 132 тисяч гривень на місяць. У працівника будуть такі обов'язки: розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
До того ж, шукають й інженера І категорії у Ратнівський районний виробничий відділ. Заробітна плата - 11 548 тисяч гривень. Спеціаліст має розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У місто Горохів пропонують роботу для інженера І категорії у Горохівський районний виробничий відділ. За його працю готові платити 11 548 тисяч гривень. Фахівець буде розробляти технічну документацію, вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити роботу із зверненнями та скаргами громадян. (0332) 72 82 89, (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
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