На Волині молодик жорстоко побив чоловіка, друзі нападника спостерігали. ВІДЕО





Про це інформує



Подія трапилася у клубі



Деталі можна побачити на відео. Молодик повалив чоловіка на землю та почав наносити удари, всі інші спостерігали.



Чоловік отримав важкі тілесні ушкодження. Близько місяця він перебуватиме під спостереженням лікарів.



Як відомо, правоохоронці за фактом нанесення тілесних ушкоджень розпочали кримінальне провадження. Деталі події вивчають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го березня у клубі «Княгині Ольги» у Володимирі-Волинському жорстоко побили відвідувача.Про це інформує БУГ Подія трапилася у клубі напередодні пожежі, коли він ще працював . Бійка трапилася на подвір’ї закладу. Хлопець був не сам, а з друзями, які спокійно спостерігали за бійкою. як зазначає сам потерпілий, “почали навіть бити двоє, один вже добивав”.Деталі можна побачити на відео. Молодик повалив чоловіка на землю та почав наносити удари, всі інші спостерігали.Чоловік отримав важкі тілесні ушкодження. Близько місяця він перебуватиме під спостереженням лікарів.Як відомо, правоохоронці за фактом нанесення тілесних ушкоджень розпочали кримінальне провадження. Деталі події вивчають.

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