На Волині горе-матір залишила без нагляду двох дітей
Сьогодні, 19:43
Начальник сектору ювенальної превенції сектору превенції Володимир-Волинського районного відділу поліції Олена Павлюк спільно з головним спеціалістом служби у справах дітей Зимнівської територіально громади Світланою Гулюк здійснили візит до однієї з сімей, в якій мама залишила без нагляду двох дітей.
Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
В результаті проведення ряду превентивних заходів матір все ж повернулась до домівки.
За фактом неналежного виконання своїх батьківських обов'язків останню притягнили до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, матеріали будуть скеровані до суду.
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Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
В результаті проведення ряду превентивних заходів матір все ж повернулась до домівки.
За фактом неналежного виконання своїх батьківських обов'язків останню притягнили до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, матеріали будуть скеровані до суду.
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