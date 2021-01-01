На Волині горе-матір залишила без нагляду двох дітей

Начальник сектору ювенальної превенції сектору превенції Володимир-Волинського районного відділу поліціїспільно з головним спеціалістом служби у справах дітей Зимнівської територіально громадиздійснили візит до однієї з сімей, в якій мама залишила без нагляду двох дітей.Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.В результаті проведення ряду превентивних заходів матір все ж повернулась до домівки.За фактом неналежного виконання своїх батьківських обов'язків останню притягнили до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, матеріали будуть скеровані до суду.