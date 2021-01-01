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На Волині горе-матір залишила без нагляду двох дітей

На Волині горе-матір залишила без нагляду двох дітей
Начальник сектору ювенальної превенції сектору превенції Володимир-Волинського районного відділу поліції Олена Павлюк спільно з головним спеціалістом служби у справах дітей Зимнівської територіально громади Світланою Гулюк здійснили візит до однієї з сімей, в якій мама залишила без нагляду двох дітей.

Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.

В результаті проведення ряду превентивних заходів матір все ж повернулась до домівки.

За фактом неналежного виконання своїх батьківських обов'язків останню притягнили до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, матеріали будуть скеровані до суду.


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Теги: Володимир, горе-матір, покинула дітей
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