Українським одинадцятикласникам показуватимуть фільми про Чорнобиль





Оновлення стосуються як змісту, у зв’язку з появою нової інформації з розсекречених документів КДБ, так і формату - уроки будуть представлені сучасними відеороликами для всіх 11 класів на YouTube, - пише



Кропітка робота над оновленням програми відбувається поетапно, наразі завершується розробка методичного матеріалу з урахуванням знань учнів з 1 по 11 клас, які проходять затвердження в Раді експертів проєкту, серед яких представники музею, вчені, ліквідатори та працівники ЧАЕС та Чорнобильської зони відчуження.



Далі триватиме підготовка історичних матеріалів та кропітка робота з продакшену відеороликів та підбір історичної хроніки, адже уроки будуть представлені в цікавому сучасному відеоформаті на YouTube у вільному доступі. Кожен вчитель з будь-якої школи України 26 квітня на 35 роковини Чорнобиля зможе просто запустити експертний урок, який буде цікавий учням саме його класу.



«Минулого року ми разом із Всеукраїнською школою Онлайн та Офісом Президента провели перший пілотний відео-Урок Пам’яті Чорнобиля, що був показаний по 8 телеканалам в межах програми онлайн-освіти, що запровадили для школярів через пандемію COVID-19. Позитивні відгуки та реакція школярів, вчителів та батьків на цей урок показала нам, що ініціатива варта продовження. В межах своєї діяльності останні роки я займаюся питанням Чорнобиля, реалізовуючи соціальні та культурні проєкти щодо подолання наслідків інформаційної катастрофи Чорнобиля, які були спричинені замовчуванням Радянською Владою причин та наслідків аварії на ЧАЕС. Тож вважаю, що донести правдиву інформацію до дітей, поступово розширюючи їх уявлення про аварію, радіацію, наслідки, злочинні дії радянської влади, подвиг ліквідаторів і сучасний стан Чорнобиля – ось наша важлива мета. І розуміння важливості Чорнобиля у житті кожного українця має бути закладене у нового покоління», – каже громадський діяч, директор МГО Європейський Інститут Чорнобиля Валерій Коршунов.



В залежності від віку, в уроках розкриють не лише наслідки радіаційного забруднення, а й медичні та соціальні наслідки аварії на ЧАЕС, в яких сьогодні ми живемо і з якими будуть жити наші нащадки.



У старших класах розглянуть й політичні передумови та вплив трагедії на становлення незалежної держави Україна. Особливу увагу буде приділено її інформаційній складовій - пропаганді, фейкам та маніпуляціям з боку влади Радянського Союзу, які напряму вплинули на кількість жертв трагедії. Сьогодні інформаційна трагедія Чорнобиля повинна стати наочним прикладом в підручниках по інформаційній безпеці та кейсом для вивчення можливих наслідків гібридної війни в Україні.



Проєкт створюється за підтримки Українського культурного фонду, Національного музею «Чорнобиль», ГО “Європейський інститут Чорнобиля” та сприяння Міністерства освіти та науки України, Всеукраїнської школи онлайн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підтримки Українського культурного фонду група педагогів, у партнерстві з Національним музеєм «Чорнобиль» та Європейським інститутом Чорнобиля, розпочала роботу над оновленням дидактичного матеріалу та формату традиційних Уроків пам’яті Чорнобиля для учнів з 1 по 11 клас.Оновлення стосуються як змісту, у зв’язку з появою нової інформації з розсекречених документів КДБ, так і формату - уроки будуть представлені сучасними відеороликами для всіх 11 класів на YouTube, - пише Соцпортал Кропітка робота над оновленням програми відбувається поетапно, наразі завершується розробка методичного матеріалу з урахуванням знань учнів з 1 по 11 клас, які проходять затвердження в Раді експертів проєкту, серед яких представники музею, вчені, ліквідатори та працівники ЧАЕС та Чорнобильської зони відчуження.Далі триватиме підготовка історичних матеріалів та кропітка робота з продакшену відеороликів та підбір історичної хроніки, адже уроки будуть представлені в цікавому сучасному відеоформаті на YouTube у вільному доступі. Кожен вчитель з будь-якої школи України 26 квітня на 35 роковини Чорнобиля зможе просто запустити експертний урок, який буде цікавий учням саме його класу.«Минулого року ми разом із Всеукраїнською школою Онлайн та Офісом Президента провели перший пілотний відео-Урок Пам’яті Чорнобиля, що був показаний по 8 телеканалам в межах програми онлайн-освіти, що запровадили для школярів через пандемію COVID-19. Позитивні відгуки та реакція школярів, вчителів та батьків на цей урок показала нам, що ініціатива варта продовження. В межах своєї діяльності останні роки я займаюся питанням Чорнобиля, реалізовуючи соціальні та культурні проєкти щодо подолання наслідків інформаційної катастрофи Чорнобиля, які були спричинені замовчуванням Радянською Владою причин та наслідків аварії на ЧАЕС. Тож вважаю, що донести правдиву інформацію до дітей, поступово розширюючи їх уявлення про аварію, радіацію, наслідки, злочинні дії радянської влади, подвиг ліквідаторів і сучасний стан Чорнобиля – ось наша важлива мета. І розуміння важливості Чорнобиля у житті кожного українця має бути закладене у нового покоління», – каже громадський діяч, директор МГО Європейський Інститут Чорнобиля Валерій Коршунов.В залежності від віку, в уроках розкриють не лише наслідки радіаційного забруднення, а й медичні та соціальні наслідки аварії на ЧАЕС, в яких сьогодні ми живемо і з якими будуть жити наші нащадки.У старших класах розглянуть й політичні передумови та вплив трагедії на становлення незалежної держави Україна. Особливу увагу буде приділено її інформаційній складовій - пропаганді, фейкам та маніпуляціям з боку влади Радянського Союзу, які напряму вплинули на кількість жертв трагедії. Сьогодні інформаційна трагедія Чорнобиля повинна стати наочним прикладом в підручниках по інформаційній безпеці та кейсом для вивчення можливих наслідків гібридної війни в Україні.Проєкт створюється за підтримки Українського культурного фонду, Національного музею «Чорнобиль», ГО “Європейський інститут Чорнобиля” та сприяння Міністерства освіти та науки України, Всеукраїнської школи онлайн.

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