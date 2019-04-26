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Що нажив очільник луцького ЖКП №3

Що нажив очільник луцького ЖКП №3
Директор луцького житлово-комунального підприємства №3 Руслан Юлдашев задекларував авто дружини, зарплату, пенсію, інші соцвиплати та майже 300 тисяч готівки.

Про це йдеться у відповідному документі за 2020 рік, опублікованому на сайті НАЗК.

Руслан Юлдашев безоплатно користується землею у Луцьку на 0,09 кв. м та житловим будинком на 157,5 кв. м, що належать Ігорю Руслановичу Юлдашеву.

Очільник ЖКП №3 не вказав у декларації жодних транспортних засобів, натомість його дружина Світлана їздить на Kia Sportage 2017 року випуску за 649 000 гривень.

За рік Руслан Юлдашев заробив 363 746 гривень, тобто понад 30 тисяч на місяць, а також отримав 105 824 гривні пенсії. Окрім того, торік чоловік отримав путівку на санаторне лікування за 13860 гривень, 3640 гривень до Дня перемоги, 10 584 гривні матеріальної допомоги та 7981 гривню соцвиплат.

Його дружина у 2020 році заробила на посаді керівника КП "Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка" 926 387 гривень (понад 77 тисяч гривень у місяць).

Готівкою директор ЖКП №3 тримає 280 000 гривень, його дружина Світлана Черниш - 650 000 гривень.

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Теги: декларація, ЖКП №3, Руслан Юлдашев
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