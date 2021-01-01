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Скандал з тренером з боксу з Волині та неповнолітньою вихованкою: що нині відомо

Скандал з тренером з боксу з Волині та неповнолітньою вихованкою: що нині відомо
Сьогодні, 16 березня, суд обере запобіжний захід тренеру з боксу горохівської спортшколи Набіжану Артикову, якого підозрюють в розбещенні 14-річної вихованки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.

Окрім того, розповіли, що в ході досудового розслідування змінили статтю Кримінального кодексу, за якою відкрили провадження, із 153 (сексуальне насильство) на 156 (розбещення неповнолітньої).

Нагадаємо, тренер дитячо-юнацької спортивної школи з Горохова 56-річний Набіжан Артиков наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання через заяву матері однієї з його вихованок про домагання до її доньки.

З власних джерел виданню відомо, що у поліцію повідомила мати 14-річної восьмикласниці. Тож правоохоронці наразі з’ясовують, чи справді Набіжан Артиков, перебуваючи в готельному номері в Ужгороді, куди він привіз дітей на змагання з боксу, вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої.

Отримати коментар горохівської ДЮСШ досі не вдалося. На численні телефонні дзвінки там не відповідають.

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Теги: Набіжан Артиков, тренер, бокс, Ужгород, Горохів, розбещення неповнолітньої
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