Скандал з тренером з боксу з Волині та неповнолітньою вихованкою: що нині відомо

Сьогодні, 16 березня, суд обере запобіжний захід тренеру з боксу горохівської спортшколи, якого підозрюють в розбещенні 14-річної вихованки.Про цеповідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.Окрім того, розповіли, що в ході досудового розслідування змінили статтю Кримінального кодексу, за якою відкрили провадження, із 153 (сексуальне насильство) на 156 (розбещення неповнолітньої).Нагадаємо, тренер дитячо-юнацької спортивної школи з Горохова 56-річний Набіжан АртиковЗ власних джерел виданню відомо, що у поліцію повідомила мати 14-річної восьмикласниці. Тож правоохоронці наразі з’ясовують, чи справді Набіжан Артиков, перебуваючи в готельному номері в Ужгороді, куди він привіз дітей на змагання з боксу, вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої.Отримати коментар горохівської ДЮСШ досі не вдалося. На численні телефонні дзвінки там не відповідають.