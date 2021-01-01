На Волині помер учасник АТО

Віктор Романюк.



Про це



Серце чоловіка перестало битися у вівторок, 16 березня.



Інформацію підтвердили у поліції.



Як зазначили правоохоронці, тіло чоловіка знайшли близькі біля помешкання, де він жив.



Слідів насильства не виявили. Причини смерті встановить судово-медична експертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Береськ Доросинівської громади помер учасник АТО, 1978 року народження,Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.Серце чоловіка перестало битися у вівторок, 16 березня.Інформацію підтвердили у поліції.Як зазначили правоохоронці, тіло чоловіка знайшли близькі біля помешкання, де він жив.Слідів насильства не виявили. Причини смерті встановить судово-медична експертиза.

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