На Волині помер учасник АТО
Сьогодні, 19:28
У селі Береськ Доросинівської громади помер учасник АТО, 1978 року народження, Віктор Романюк.
Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Серце чоловіка перестало битися у вівторок, 16 березня.
Інформацію підтвердили у поліції.
Як зазначили правоохоронці, тіло чоловіка знайшли близькі біля помешкання, де він жив.
Слідів насильства не виявили. Причини смерті встановить судово-медична експертиза.
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Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Серце чоловіка перестало битися у вівторок, 16 березня.
Інформацію підтвердили у поліції.
Як зазначили правоохоронці, тіло чоловіка знайшли близькі біля помешкання, де він жив.
Слідів насильства не виявили. Причини смерті встановить судово-медична експертиза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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