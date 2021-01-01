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На Волині помер учасник АТО

На Волині помер учасник АТО
У селі Береськ Доросинівської громади помер учасник АТО, 1978 року народження, Віктор Романюк.

Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.

Серце чоловіка перестало битися у вівторок, 16 березня.

Інформацію підтвердили у поліції.

Як зазначили правоохоронці, тіло чоловіка знайшли близькі біля помешкання, де він жив.

Слідів насильства не виявили. Причини смерті встановить судово-медична експертиза.

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Теги: Волинь, смерть, учасник АТО
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