Найбільшому луцькому перевізникові «Санрайз» пригрозили розірванням договорів

Луцька міська рада визнала незадовільною роботу перевізника ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД через порушення виконання умов договорів на перевезення пасажирів.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 березня, під час засідання виконавчого комітету.Зауважимо, підприємство «Санрайз» обслуговує 7 міських маршрутів – №1,2, 8, 10, 12, 22, 22а. Перевізник має у власності 80 автобусів.Утім, за інформацією міської ради, за даними АСООП (AVLR81- Звіт виконання розкладу руху загалом) у період січня – лютого 2021 року, відсоток виконання перевізником розкладу руху на маршрутах становив при нормі 95%: №1— 87%, №2 — 88%, №8 — 64%, №10 — 89%, №12 — 84%, №22,22а —87%. Окрім того, до служби оперативного реагування «15-80» за період з 01.01.2021 по 28.02.2021 надійшло 24 звернення на маршрути: №1— 4, №2 — 5, №8 —0 , №10 —4 , №12 — 6, №22,22а —5.Крім того, протягом січня-лютого поточного року працівниками управління транспорту та зв'язку видано по 3 (три) приписи про усунення порушень умов договору п.2.2.6 на перевезення пасажирів на маршрутах №№ 1, 10, 22 та 1 (один) припис на маршрут №12 в частині оплати за проїзд готівковими коштами.Луцький міський головатакож зауважив, що перевізник порушує правила перевезень тим, що водії на маршрутах беруть готівку. Так, готівкою сплачують 38,5% пасажирів цього перевізника.Директор товариства з обмеженою відповідальністю ВТП «Санрайз» ЛТДзауважив, що підприємство працює у напрямку контролю і зменшення готівки.Зрештою, роботу перевізника ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД щодо виконання договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом визнати незадовільною й вирішили попередити перевізника, що в разі повторного порушення виконання умов договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом з підприємством розірвуть договір.