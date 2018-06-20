Чим багатий керівник Луцького підприємства електротранспорту

Володимир Пуц задекларував будинок, земельну ділянку, ВАЗ та зарплату.



Про це йдеться у відповідному документі за 2020 рік, опублікованому на сайті



Володимир Пуц має житловий будинок у селі Рованці площею 291 кв. м, земельну ділянку на 0,3 га, гараж, квартиру у спільній власності з дружиною Людмилою, сином Андрієм та донькою Наталією на 62 "квадрати" в Луцьку. Дружина володіє земельною ділянкою на 0,09 га у Промені Луцького району.



Їздить керівник луцького "тролейбусного" підприємства на ВАЗ 1990 року випуску, його дружина кермує Hyundai Elantra 2012 року випуску.



За рік Володимир Пуц заробив 387 892 гривні, тобто понад 30 тисяч і місяць, отримав 5420 гривень процентів у банку та 64800 гривень пенсії. Його дружина Людмила Пількевич на посаді медичного директора КП "Луцький центр медико-санітарної допомоги №1" у 2020 році отримала 474 393 гривні та 72480 гривень пенсії.

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