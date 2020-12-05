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Студент з Волині переміг на міжнародному фестивалі. ФОТО

Студент з Волині переміг на міжнародному фестивалі. ФОТО
Студент Волинського національного університету імені Лесі Українки став переможцем міжнародного конкурсу.

Міжнародний фестиваль-конкурс "Підкори сцену" відбувався у Києві, - йдеться на сторінці факультету культури та мистецтв ВНУ імені Лесі Українки.

Відтак, магістрант факультету культури і мистецтв Микола Прокопчук став лауреатом лауреат 1 премії конкурсу. Керівником студента-переможця є заслужений діяча мистецтв України Віталій Охманюк.

Студент з Волині переміг на міжнародному фестивалі. ФОТО
Студент з Волині переміг на міжнародному фестивалі. ФОТО
Студент з Волині переміг на міжнародному фестивалі. ФОТО

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Теги: Волинь, ВНУ, перемога
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