Студент з Волині переміг на міжнародному фестивалі. ФОТО





Міжнародний фестиваль-конкурс "Підкори сцену" відбувався у Києві, - йдеться на сторінці факультету культури та мистецтв ВНУ імені Лесі Українки.



Відтак, магістрант факультету культури і мистецтв Микола Прокопчук став лауреатом лауреат 1 премії конкурсу. Керівником студента-переможця є заслужений діяча мистецтв України Віталій Охманюк.





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