Студент з Волині переміг на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 05:27
Студент Волинського національного університету імені Лесі Українки став переможцем міжнародного конкурсу.
Міжнародний фестиваль-конкурс "Підкори сцену" відбувався у Києві, - йдеться на сторінці факультету культури та мистецтв ВНУ імені Лесі Українки.
Відтак, магістрант факультету культури і мистецтв Микола Прокопчук став лауреатом лауреат 1 премії конкурсу. Керівником студента-переможця є заслужений діяча мистецтв України Віталій Охманюк.
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Міжнародний фестиваль-конкурс "Підкори сцену" відбувався у Києві, - йдеться на сторінці факультету культури та мистецтв ВНУ імені Лесі Українки.
Відтак, магістрант факультету культури і мистецтв Микола Прокопчук став лауреатом лауреат 1 премії конкурсу. Керівником студента-переможця є заслужений діяча мистецтв України Віталій Охманюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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