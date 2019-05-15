Вперше в історії Ковеля відбудеться театральний фестиваль
Сьогодні, 16:30
Міська влада Ковеля має намір оживити культурне життя, й один з перших кроків у цьому напрямку – театральний фестиваль, який відбудеться вже у квітні.
Про це йшлося під час виїзного засідання колегії управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації, що відбулося 18 березня у Ковелі.
До учасників колегії, серед яких і заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик, звернулася заступниця Ковельського міського голови Наталія Маленицька. Вона зауважила, що у Ковельській територіальній громаді – 73 тисячі мешканців й вони потребують не лише інфраструктурного розвитку громади, але й культурного.
«Чи знали ви про те, що в Ковелі є діючий оргАн? Чи знали ви про те, що стежки вояків УПА на Ковельщині можуть стати окремим туристичним маршрутом? Чи знали ви про те, що історична єврейська спадщина – це окрема сторінка іторії і культури Волині? Чи знали ви про те, що щороку у нас відбувається фестиваль «Танцююче місто», який об’єднує сотні учасників і більше тисячі глядачів? Чи знали ви, що в нас є свій аматорський театр? Це тільки штрихи до нашої культурного життя», - сказала посадовиця.
Вона наголосила, що зараз місто намагається поступово відновлювати культурну сферу у тих умовах, які дозволяє карантин. Утім, влада Ковеля рішуче налаштована дати культурному життю міста нове дихання.
Тож, за словами Наталії Маленицької, вже у квітні в Ковелі протягом трьох днів відбуватиметься театральний фестиваль. Крім місцевих театралів, на нього запросять акторів з Луцька, Володимира-Волинського та інших локацій.
Режисер і художній керівник Ковельського аматорського експериментального театру-студії «10 ряд 10 місце» Альона Малюга-Мельникова розповіла, що попередня дата проведення фестивалю 16–18 квітня.
«Така ідея була давно – зробити у Ковелі театральний фестиваль. Нарешті вона почута і буде втілена», – каже керівниця ковельського театру.
Більше того, Наталія Маленицька зауважила, що попереду для ковельчан – не лише театральний фестиваль, але й нічні екскурсії містом до Дня музеїв, фестиваль ковалів та фестиваль вуличної їжі тощо.
Заступниця Ковельського міського голови додала, що наразі місто у співпраці з ВНУ імені Лесі Українки займається створенням концепції розвитку туристичного потенціалу Ковельської територіальної громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час виїзного засідання колегії управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації, що відбулося 18 березня у Ковелі.
До учасників колегії, серед яких і заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик, звернулася заступниця Ковельського міського голови Наталія Маленицька. Вона зауважила, що у Ковельській територіальній громаді – 73 тисячі мешканців й вони потребують не лише інфраструктурного розвитку громади, але й культурного.
«Чи знали ви про те, що в Ковелі є діючий оргАн? Чи знали ви про те, що стежки вояків УПА на Ковельщині можуть стати окремим туристичним маршрутом? Чи знали ви про те, що історична єврейська спадщина – це окрема сторінка іторії і культури Волині? Чи знали ви про те, що щороку у нас відбувається фестиваль «Танцююче місто», який об’єднує сотні учасників і більше тисячі глядачів? Чи знали ви, що в нас є свій аматорський театр? Це тільки штрихи до нашої культурного життя», - сказала посадовиця.
Вона наголосила, що зараз місто намагається поступово відновлювати культурну сферу у тих умовах, які дозволяє карантин. Утім, влада Ковеля рішуче налаштована дати культурному життю міста нове дихання.
Тож, за словами Наталії Маленицької, вже у квітні в Ковелі протягом трьох днів відбуватиметься театральний фестиваль. Крім місцевих театралів, на нього запросять акторів з Луцька, Володимира-Волинського та інших локацій.
Режисер і художній керівник Ковельського аматорського експериментального театру-студії «10 ряд 10 місце» Альона Малюга-Мельникова розповіла, що попередня дата проведення фестивалю 16–18 квітня.
«Така ідея була давно – зробити у Ковелі театральний фестиваль. Нарешті вона почута і буде втілена», – каже керівниця ковельського театру.
Більше того, Наталія Маленицька зауважила, що попереду для ковельчан – не лише театральний фестиваль, але й нічні екскурсії містом до Дня музеїв, фестиваль ковалів та фестиваль вуличної їжі тощо.
Заступниця Ковельського міського голови додала, що наразі місто у співпраці з ВНУ імені Лесі Українки займається створенням концепції розвитку туристичного потенціалу Ковельської територіальної громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер
Сьогодні, 17:14
Вперше в історії Ковеля відбудеться театральний фестиваль
Сьогодні, 16:30
Лучанин, який розповсюджував дитячу порнографію, вийшов під заставу у понад 300 тисяч гривень
Сьогодні, 16:23