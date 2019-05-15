Вперше в історії Ковеля відбудеться театральний фестиваль

Міська влада Ковеля має намір оживити культурне життя, й один з перших кроків у цьому напрямку – театральний фестиваль, який відбудеться вже у квітні.Про це йшлося під час виїзного засідання колегії управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації, що відбулося 18 березня у Ковелі.До учасників колегії, серед яких і заступник голови облдержадміністрації, звернулася заступниця Ковельського міського голови. Вона зауважила, що у Ковельській територіальній громаді – 73 тисячі мешканців й вони потребують не лише інфраструктурного розвитку громади, але й культурного.«Чи знали ви про те, що в Ковелі є діючий оргАн? Чи знали ви про те, що стежки вояків УПА на Ковельщині можуть стати окремим туристичним маршрутом? Чи знали ви про те, що історична єврейська спадщина – це окрема сторінка іторії і культури Волині? Чи знали ви про те, що щороку у нас відбувається фестиваль «Танцююче місто», який об’єднує сотні учасників і більше тисячі глядачів? Чи знали ви, що в нас є свій аматорський театр? Це тільки штрихи до нашої культурного життя», - сказала посадовиця.Вона наголосила, що зараз місто намагається поступово відновлювати культурну сферу у тих умовах, які дозволяє карантин. Утім, влада Ковеля рішуче налаштована дати культурному життю міста нове дихання.Тож, за словами Наталії Маленицької, вже у квітні в Ковелі протягом трьох днів відбуватиметься театральний фестиваль. Крім місцевих театралів, на нього запросять акторів з Луцька, Володимира-Волинського та інших локацій.Режисер і художній керівник Ковельського аматорського експериментального театру-студії «10 ряд 10 місце»розповіла, що попередня дата проведення фестивалю 16–18 квітня.«Така ідея була давно – зробити у Ковелі театральний фестиваль. Нарешті вона почута і буде втілена», – каже керівниця ковельського театру.Більше того, Наталія Маленицька зауважила, що попереду для ковельчан – не лише театральний фестиваль, але й нічні екскурсії містом до Дня музеїв, фестиваль ковалів та фестиваль вуличної їжі тощо.Заступниця Ковельського міського голови додала, що наразі місто у співпраці з ВНУ імені Лесі Українки займається створенням концепції розвитку туристичного потенціалу Ковельської територіальної громади.