У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer
18 березень, 23:05
Вакцина від коронавірусу виробництва компанії США Pfizer надійде в Україну у квітні. Препарат надходитиме траншами.
Про це в ефірі телеканалу Дім заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заїка.
За його словами, перші поставки будуть уже в квітні.
«Також постачання будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну», – зазначив Заїка.
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Про це в ефірі телеканалу Дім заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заїка.
За його словами, перші поставки будуть уже в квітні.
«Також постачання будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну», – зазначив Заїка.
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