У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer





Про це в ефірі телеканалу Олександр Заїка.



За його словами, перші поставки будуть уже в квітні.

«Також постачання будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну», – зазначив Заїка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакцина від коронавірусу виробництва компанії США Pfizer надійде в Україну у квітні. Препарат надходитиме траншами.Про це в ефірі телеканалу Дім заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я УкраїниЗа його словами, перші поставки будуть уже в квітні.«Також постачання будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну», – зазначив Заїка.

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