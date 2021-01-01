вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer

У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer
Вакцина від коронавірусу виробництва компанії США Pfizer надійде в Україну у квітні. Препарат надходитиме траншами.

Про це в ефірі телеканалу Дім заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заїка.

За його словами, перші поставки будуть уже в квітні.
«Також постачання будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну», – зазначив Заїка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцина, Pfizer, Заіка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer
18 березень, 23:05
«Шахтар» повторно програв «Ромі» і вилетів із Ліги Європи
18 березень, 22:10
Повідомили, як зміниться розклад поїзду Ковель–Одеса
18 березень, 21:32
Дубль «Волині» програв в Ужгороді
18 березень, 21:12
Схожі новини
Без уколів: у світі з’являться вакцини-спреї проти COVID-19 Без уколів: у світі з’являться вакцини-спреї проти COVID-19
17 березень, 02:40
Євросоюз схвалив ще одну вакцину від коронавірусу Євросоюз схвалив ще одну вакцину від коронавірусу
12 березень, 07:18
Медики Волинської обласної клінічної лікарні отримали щеплення проти COVID-19 Медики Волинської обласної клінічної лікарні отримали щеплення проти COVID-19
10 березень, 16:16
Неможливо заразитися коронавірусом від вакцини: пояснення МОЗ Неможливо заразитися коронавірусом від вакцини: пояснення МОЗ
09 березень, 01:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer
18 березень, 23:05
 0
«Шахтар» повторно програв «Ромі» і вилетів із Ліги Європи
18 березень, 22:10
 0
Повідомили, як зміниться розклад поїзду Ковель–Одеса
18 березень, 21:32
 0
Дубль «Волині» програв в Ужгороді
18 березень, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8