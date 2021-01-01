У Луцьку виступить суперфіналіст шоу «Голос країни»

Український співак, суперфіналіст телевізійного шоу "Голос країни"приїде з концертом у Луцьк.Концерт відбудеться 20 квітня о 19 годині.Він виступав в команді Monatik. Номінант музичної премії Yuna в категорії «Відкриття року».У 2020 вийшов його новий сингл «Море», який очолив музичні чарти. Режисером кліпу виступив Віктор Скуратовський, відомий, в першу чергу, завдяки своїм численним відеороботам для, "Друга Ріка", Machete. Зйомки проходили, здебільшого, на злітно-посадковій смузі аеропорту Бориспіль. Спеціально для відео артистові довелося навчитися їздити на спортивному мотоциклі, що мало не призвело до нещасного випадку на майданчику.Над композицією працював один з найвідоміших продюсерів країни, у списку якого записи таких знаменитих виконавців, як "Океан Ельзи", "Ляпис Трубецкой", "Друга Ріка", Земфіра та ін.Сторінки Сергія Асафатова у соцмережах:таКвитки на виступ українського співака можна замовити попередньо за тел.