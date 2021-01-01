У Луцьку виступить суперфіналіст шоу «Голос країни»
Сьогодні, 19:10
Український співак, суперфіналіст телевізійного шоу "Голос країни" Сергій Асафатов (АСАФАТОV) приїде з концертом у Луцьк.
Концерт відбудеться 20 квітня о 19 годині.
Він виступав в команді Monatik. Номінант музичної премії Yuna в категорії «Відкриття року».
У 2020 вийшов його новий сингл «Море», який очолив музичні чарти. Режисером кліпу виступив Віктор Скуратовський, відомий, в першу чергу, завдяки своїм численним відеороботам для Арсена Мірзояна, "Друга Ріка", Machete. Зйомки проходили, здебільшого, на злітно-посадковій смузі аеропорту Бориспіль. Спеціально для відео артистові довелося навчитися їздити на спортивному мотоциклі, що мало не призвело до нещасного випадку на майданчику.
Над композицією працював один з найвідоміших продюсерів країни Віталій Телезин, у списку якого записи таких знаменитих виконавців, як "Океан Ельзи", "Ляпис Трубецкой", "Друга Ріка", Земфіра та ін.
Сторінки Сергія Асафатова у соцмережах: Інстаграм та Фейсбук.
Квитки на виступ українського співака можна замовити попередньо за тел. (095) 602 15 95.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Концерт відбудеться 20 квітня о 19 годині.
Він виступав в команді Monatik. Номінант музичної премії Yuna в категорії «Відкриття року».
У 2020 вийшов його новий сингл «Море», який очолив музичні чарти. Режисером кліпу виступив Віктор Скуратовський, відомий, в першу чергу, завдяки своїм численним відеороботам для Арсена Мірзояна, "Друга Ріка", Machete. Зйомки проходили, здебільшого, на злітно-посадковій смузі аеропорту Бориспіль. Спеціально для відео артистові довелося навчитися їздити на спортивному мотоциклі, що мало не призвело до нещасного випадку на майданчику.
Над композицією працював один з найвідоміших продюсерів країни Віталій Телезин, у списку якого записи таких знаменитих виконавців, як "Океан Ельзи", "Ляпис Трубецкой", "Друга Ріка", Земфіра та ін.
Сторінки Сергія Асафатова у соцмережах: Інстаграм та Фейсбук.
Квитки на виступ українського співака можна замовити попередньо за тел. (095) 602 15 95.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – аварія за участю двох бусів та вантажівки
Сьогодні, 19:26
У Луцьку виступить суперфіналіст шоу «Голос країни»
Сьогодні, 19:10
У місті на Волині встановлять пам'ятник загиблим Героям
Сьогодні, 18:17