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У Луцьку виступить суперфіналіст шоу «Голос країни»

У Луцьку виступить суперфіналіст шоу «Голос країни»
Український співак, суперфіналіст телевізійного шоу "Голос країни" Сергій Асафатов (АСАФАТОV) приїде з концертом у Луцьк.

Концерт відбудеться 20 квітня о 19 годині.

Він виступав в команді Monatik. Номінант музичної премії Yuna в категорії «Відкриття року».

У 2020 вийшов його новий сингл «Море», який очолив музичні чарти. Режисером кліпу виступив Віктор Скуратовський, відомий, в першу чергу, завдяки своїм численним відеороботам для Арсена Мірзояна, "Друга Ріка", Machete. Зйомки проходили, здебільшого, на злітно-посадковій смузі аеропорту Бориспіль. Спеціально для відео артистові довелося навчитися їздити на спортивному мотоциклі, що мало не призвело до нещасного випадку на майданчику.

Над композицією працював один з найвідоміших продюсерів країни Віталій Телезин, у списку якого записи таких знаменитих виконавців, як "Океан Ельзи", "Ляпис Трубецкой", "Друга Ріка", Земфіра та ін.

Сторінки Сергія Асафатова у соцмережах: Інстаграм та Фейсбук.

Квитки на виступ українського співака можна замовити попередньо за тел. (095) 602 15 95.



У Луцьку виступить суперфіналіст шоу «Голос країни»

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Теги: суперфіналіст вокального шоу, концент, Луцьк
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