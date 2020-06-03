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Без авто, але зі службовим житлом та 630 тисячами готівкою: що нажив очільник СБУ на Волині

Без авто, але зі службовим житлом та 630 тисячами готівкою: що нажив очільник СБУ на Волині
Начальник СБУ у Волинській області Микола Лисенко має службову квартиру в Луцьку, 23 000 доларів готівкою і ще 74 000 гривень - на рахунках у банках.

Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

Сім'я Лисенка користується квартирою площею 78,5 кв. м у Києві, що належить його батькові. Орендував очільник СБУ в області квартиру в Івано-Франківську на 73,5 кв. м, а також має службову квартиру в Луцьку на 75,3 кв. м.

Микола Лисенко своєї автівки немає, однак його дружина Тетяна користується автомобілем Toyota RAV4 2017 року випуску, що Миколі Лукашеву.

За рік СБівець заробив 458 693 гривні в управлінні Івано-Франківської області та 122 996 - у Волинській, тобто приблизно 48 тисяч у місяць. Його дружина отримала 374 081 гривню в СБУ.

Готівкою Лисенко тримає 23 000 доларів, тобто приблизно понад 630 тисяч гривень, на банківських рахунках - 74 000 гривень. Тетяна Лисенко має 13 000 доларів готівкою (понад 360 тисяч гривень) та понад 5000 гривень на рахунках у банках.

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Теги: декларація, Микола Лисенко, СБУ, Волинь
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