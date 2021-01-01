«Місто ніби перебуває у депресивному стані»: голова Луцької райради разом зі студентами та депутатами відвідали Горохів

Недобудоване терапевтичне відділення Горохівської ЦРЛ

Вигляд з даху кінотеатру

ФАП у с. Ярівка

ФАП у с. Ярівка

На даху кінотеатру у Горохові

Луцька райрада продовжує огляд майна, яке перебуває у районній комунальній власності.Цього разу голова радиразом із радником, студентами та депутатами побували у Горохові,- йдеться на сайті Луцької райради.Зокрема оглянули недобудований терапевтичний корпус горохівської лікарні, приміщення кінотеатру та ФАП, що у селі Ярівка.«У нас усіх склалося враження, що горохівська громада перебуває у депресивному стані. Місцеві мешканці не мають де відпочити, провести дозвілля з дітьми. Коли в інших містах розвивається туризм, то в Горохові його нема. Ми як районна рада маємо намір приміщення, які є у Горохові і які є комунальною власністю районної ради, використовувати по максимуму – під соціальні, туристичні, бізнес-проекти», - розповів голова райради Олександр Омельчук.Його радник Юрій Ройко зауважив, що Горохів не розвивається – місто наче застигло у 80-х роках минулого століття і у ньому зупинився час.Студенти волинських вишів взагалі були здивовані безгосподарністю та небажанням місцевої влади розвивати місто.Близько 30 років тому у Горохові поблизу центральної районної лікарні почали будівництво 5-поверхового терапевтичного відділення. Проте, після зведення «коробки» справа далі не пішла. Будівля площею до 10 тисяч квадратних метрів простоює та руйнується.«Поруч із недобудованим терапевтичним корпусом – захаращений парк, велика територія, за якою ніхто не доглядає. Хоча це ж лікарня, не розумію, чому не облаштувати територію хоча б для прогулянок для пацієнтів, не кажучи про те, щоб взагалі зробити повноцінний парк для мешканців та гостей міста», - поділився думками студент юридичного факультету Богдан Литвінчук.Оглянувши територію та саме недобудоване приміщення, голова районної ради, депутати, студенти дійшли висновку, що іншого шляху, аніж пошук інвестора для переоблаштування терапевтичного корпусу під житловий будинок із комерційним першим поверхом, парковкою, відпочинковою зоною, немає.«Знаю, що у Горохові не вистачає місць для діток в садочках. Частину приміщення недобудови можна використати під дитячий садочок, приватний ДНЗ. Щоб максимально використати потенціал цієї будівлі», - розповів депутат районної ради Віктор Білик.«Горохівські чиновники нам розповідали, що у кінотеатрі зроблений ремонт, що виділили 100 тисяч гривень, ми ж побачили протилежне! Приміщення кінотеатру діюче, але у аварійному стані, у ньому небезпечно знаходитися!», - сказав Юрій Ройко.У коридорі та на 4 поверсі протікає дах, у кінозалі, де начебто проводився ремонт, слідів оновлення непомітно.«Очевидна проблема також із адмініструванням кінотеатру, в залі може сісти 50 людей, але попереднє керівництво Горохівської районної ради не було зацікавлене у розвитку кінотеатру, при тому що розважальних закладів у Горохові нема», - вважає голова студентського самоврядування Волинського національного університету ім. Лесі Українки«Є цікава ідея на даху кінотеатру зробити такий собі skybar чи панорамне кафе. Горохів звідти - як на долоні», - поділився думкамиУ Горохові депутати та студенти також відвідали місцеву спортивну школу, яка перебуває у власності горохівської громади.«Двояке враження… У спортивній школі тренуються чемпіони Європи, призери Чемпіонатів світу з боксу, а в приміщенні протікають труби - вчепили банку, щоб вода стікала туди…», - зауважив другокурсник-фінансистА студент ЛНТУ Віктор Церпіш підмітив, що ринг, на якому тренуються спортсмени, - саморобний, облаштований власноруч.Нагадаємо, що Луцька районна рада спільно із Городищенської територіальною громадою працює над проектом «Соціальне житло». У семи закинутих ФАПах, які розташовані на території колишнього Горохівського району, планується облаштувати соцжитло для медиків, вчителів тощо.Делегація Луцької районної ради та студентів відвідала один із таких ФАПів у селі Ярівка.ФАП розташований фактично у центрі села, поруч – магазин, житлові будинки, асфальтована дорога.Депутат районної ради Олександр Шабала переконаний, що невеликими грошима можна зробити так, щоб там було зручно і комфортно жити сім’ї.Після огляду згаданих об’єктів голова районної ради Олександр Омельчук наголосив, що спільно із депутатським корпусом буде вирішена подальша доля майна.