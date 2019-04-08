На Волині нарахували 16 мільйонерів

Річні податкові декларації про майновий стан і доходи вже подали 2188 волинян. Ці громадяни відзвітувалися про 275 мільйонів гривень доходів, отриманих торік.У переліку волинських декларантів наразі 16 мільйонерів, інформує пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.Переважно у своїх річних деклараціях вони відзвітувалися про отриману в 2020 році вартісну спадщину.«Волиняни, котрі подали річні податкові декларації, визначили до сплати 7,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 1,2 мільйона гривень військового збору. Цей буде їх особистий фінансовий внесок у розвиток держави та добробут громади. Якщо ж таку відповідальну і патріотичну позицію продемонструють усі, хто зобов’язаний подати річну податкову декларацію, громади і держава матимуть достатньо коштів для своєчасного фінансування програм соціально-економічного спрямування», - вважає начальник Головного управління ДПС у Волинській області СОчільниця волинських податківців запевнила, що в умовах карантинних обмежень Державна податкова служба подбала про можливість для кожного подати декларацію не лише у паперовому вигляді, а й за посередництвом Електронного кабінету.«Понад 600 волинян відзвітувалися про доходив електронному вигляді за допомогою спеціального сервісу «Декларація про майновий стан і доходи» на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян». Це зручний і надійний сервіс, що дозволяє без візиту до податкової інспекції виконати свій обов’язок», - підкреслила Світлана Савчук.Нагадаємо, що подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік – конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України). За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.