На Волині нарахували 16 мільйонерів
Сьогодні, 18:15
Річні податкові декларації про майновий стан і доходи вже подали 2188 волинян. Ці громадяни відзвітувалися про 275 мільйонів гривень доходів, отриманих торік.
У переліку волинських декларантів наразі 16 мільйонерів, інформує пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.
Переважно у своїх річних деклараціях вони відзвітувалися про отриману в 2020 році вартісну спадщину.
«Волиняни, котрі подали річні податкові декларації, визначили до сплати 7,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 1,2 мільйона гривень військового збору. Цей буде їх особистий фінансовий внесок у розвиток держави та добробут громади. Якщо ж таку відповідальну і патріотичну позицію продемонструють усі, хто зобов’язаний подати річну податкову декларацію, громади і держава матимуть достатньо коштів для своєчасного фінансування програм соціально-економічного спрямування», - вважає начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.
Очільниця волинських податківців запевнила, що в умовах карантинних обмежень Державна податкова служба подбала про можливість для кожного подати декларацію не лише у паперовому вигляді, а й за посередництвом Електронного кабінету.
«Понад 600 волинян відзвітувалися про доходив електронному вигляді за допомогою спеціального сервісу «Декларація про майновий стан і доходи» на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян». Це зручний і надійний сервіс, що дозволяє без візиту до податкової інспекції виконати свій обов’язок», - підкреслила Світлана Савчук.
Нагадаємо, що подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік – конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України). За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.
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У переліку волинських декларантів наразі 16 мільйонерів, інформує пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.
Переважно у своїх річних деклараціях вони відзвітувалися про отриману в 2020 році вартісну спадщину.
«Волиняни, котрі подали річні податкові декларації, визначили до сплати 7,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 1,2 мільйона гривень військового збору. Цей буде їх особистий фінансовий внесок у розвиток держави та добробут громади. Якщо ж таку відповідальну і патріотичну позицію продемонструють усі, хто зобов’язаний подати річну податкову декларацію, громади і держава матимуть достатньо коштів для своєчасного фінансування програм соціально-економічного спрямування», - вважає начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.
Очільниця волинських податківців запевнила, що в умовах карантинних обмежень Державна податкова служба подбала про можливість для кожного подати декларацію не лише у паперовому вигляді, а й за посередництвом Електронного кабінету.
«Понад 600 волинян відзвітувалися про доходив електронному вигляді за допомогою спеціального сервісу «Декларація про майновий стан і доходи» на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян». Це зручний і надійний сервіс, що дозволяє без візиту до податкової інспекції виконати свій обов’язок», - підкреслила Світлана Савчук.
Нагадаємо, що подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік – конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України). За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.
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