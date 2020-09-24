Призначили начальника волинського відділення теруправління ДБР
Сьогодні, 12:33
На Волині створили відділення територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Начальником Волинського відділення Територіального управління ДБР призначили Сергія Єфремова.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що 17 березня 2021 року наказом директора Державного бюро розслідувань начальником Волинського відділення Територіального управління ДБР у місті Львові призначений Сергій Єфремов.
На Волині Сергій Єфремов – людина не нова, у 2016-2018 роках він обіймав посаду заступника прокурора Волинської області. Призначений на нову посаду за результатами конкурсу та поданням конкурсної комісії ДБР.
Довідково:
Сергій Олексійович Єфремов народився 29 лютого 1980 року у Львові. Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка. До призначення на посаду начальника Волинського відділення ТУ ДБР працював в органах прокуратури України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що 17 березня 2021 року наказом директора Державного бюро розслідувань начальником Волинського відділення Територіального управління ДБР у місті Львові призначений Сергій Єфремов.
На Волині Сергій Єфремов – людина не нова, у 2016-2018 роках він обіймав посаду заступника прокурора Волинської області. Призначений на нову посаду за результатами конкурсу та поданням конкурсної комісії ДБР.
Довідково:
Сергій Олексійович Єфремов народився 29 лютого 1980 року у Львові. Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка. До призначення на посаду начальника Волинського відділення ТУ ДБР працював в органах прокуратури України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Gabitus надихає.
Останні новини
Квартира, будинок і кросовер: які статки має директорка луцького комбінату, що харчує учнів і студентів
Сьогодні, 12:49
Призначили начальника волинського відділення теруправління ДБР
Сьогодні, 12:33
На Волині під час пожежі у будинку загинула пенсіонерка
Сьогодні, 12:28
Україна хоче посилити правила в'їзду до країни
Сьогодні, 12:19