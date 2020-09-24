Призначили начальника волинського відділення теруправління ДБР

Сергія Єфремова.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що 17 березня 2021 року наказом директора Державного бюро розслідувань начальником Волинського відділення Територіального управління ДБР у місті Львові призначений Сергій Єфремов.



На Волині Сергій Єфремов – людина не нова, у 2016-2018 роках він обіймав посаду заступника прокурора Волинської області. Призначений на нову посаду за результатами конкурсу та поданням конкурсної комісії ДБР.



Довідково:



Сергій Олексійович Єфремов народився 29 лютого 1980 року у Львові. Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка. До призначення на посаду начальника Волинського відділення ТУ ДБР працював в органах прокуратури України.



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