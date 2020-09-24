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Призначили начальника волинського відділення теруправління ДБР

Призначили начальника волинського відділення теруправління ДБР
На Волині створили відділення територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Начальником Волинського відділення Територіального управління ДБР призначили Сергія Єфремова.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що 17 березня 2021 року наказом директора Державного бюро розслідувань начальником Волинського відділення Територіального управління ДБР у місті Львові призначений Сергій Єфремов.

На Волині Сергій Єфремов – людина не нова, у 2016-2018 роках він обіймав посаду заступника прокурора Волинської області. Призначений на нову посаду за результатами конкурсу та поданням конкурсної комісії ДБР.

Довідково:

Сергій Олексійович Єфремов народився 29 лютого 1980 року у Львові. Вищу юридичну освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка. До призначення на посаду начальника Волинського відділення ТУ ДБР працював в органах прокуратури України.

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Теги: ДБР, призначення, теруправління, Сергій Єфремов
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