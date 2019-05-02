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Квартира, будинок і кросовер: які статки має директорка луцького комбінату, що харчує учнів і студентів

Квартира, будинок і кросовер: які статки має директорка луцького комбінату, що харчує учнів і студентів
Директорка КП "Луцький комбінат шкільного і студентського харчування" Світлана Шмід має квартиру, землю, будинок у Боратині та кросовер.

Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Світлани Шмід є земля у Заборолі на 0,1 га, у Чарукові на 0,06 га та 2,46 га, квартира в Луцьку площею 30,7 кв. м, будинок у Боратині на 173,2 кв. м та дві земельні ділянки на 0,15 кв. м.

Їздить директорка комбінату на Toyota RAV4 2008 року випуску.

За рік Шмід заробила 667 464 гривні, тобто понад 55 тисяч у місяць, а також отримала 10 435 гривень від надання майна в оренду.




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Теги: декларація, Світлана Шмід
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