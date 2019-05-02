Квартира, будинок і кросовер: які статки має директорка луцького комбінату, що харчує учнів і студентів
Сьогодні, 12:49
Директорка КП "Луцький комбінат шкільного і студентського харчування" Світлана Шмід має квартиру, землю, будинок у Боратині та кросовер.
Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.
У власності Світлани Шмід є земля у Заборолі на 0,1 га, у Чарукові на 0,06 га та 2,46 га, квартира в Луцьку площею 30,7 кв. м, будинок у Боратині на 173,2 кв. м та дві земельні ділянки на 0,15 кв. м.
Їздить директорка комбінату на Toyota RAV4 2008 року випуску.
За рік Шмід заробила 667 464 гривні, тобто понад 55 тисяч у місяць, а також отримала 10 435 гривень від надання майна в оренду.
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Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.
У власності Світлани Шмід є земля у Заборолі на 0,1 га, у Чарукові на 0,06 га та 2,46 га, квартира в Луцьку площею 30,7 кв. м, будинок у Боратині на 173,2 кв. м та дві земельні ділянки на 0,15 кв. м.
Їздить директорка комбінату на Toyota RAV4 2008 року випуску.
За рік Шмід заробила 667 464 гривні, тобто понад 55 тисяч у місяць, а також отримала 10 435 гривень від надання майна в оренду.
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