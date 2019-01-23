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У селищі на Волині троє дітей постраждали від укусів скаженого кота

У селищі на Волині троє дітей постраждали від укусів скаженого кота
В селищі Олика троє дітей постраждали від укусів домашнього кота, у якого виявили сказ.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

За результатами епідеміологічного розслідування встановили, що власний кіт поводився дивно, навіть агресивно, наносячи подряпини та укуси дітям, які з ним грались. Крім 3 дітей в родині з котом більше ніхто не контактував. Через два дні кіт пропав. Наразі діти проходять курс антирабічного профілактичного лікування.

Ускладнює епідситуацію той факт, що всі домашні тварини в цьому господарстві, в тому числі і вищезгаданий кіт, не щеплені проти сказу.

В області щорічно реєструється до двох десятків хворих на сказ тварин. На сьогодні зареєстрували 7 випадків сказу серед тварин у В.Волинському, Ківерцівському, Луцькому, Любешівському та Шацькому районах.

Лікарі-епідеміологи лабораторного центру проводять заходи профілактики сказу, в першу чергу щодо встановлення кола контактних осіб з хворими на сказ тваринами та їх скерування до лікувальної установи для отримання профілактичного антирабічного лікування.

В межах 1,5 тис. волинян щорічно звертається за медичною допомогою через напади тварин, третина з яких отримує профілактичне антирабічне лікування.

У минулому році після нападів тварин за медичною допомогою звернулось понад 1300 осіб, за неповних 3 місяці поточного року — понад 100 людей. До 50% випадків укусів людей пов’язані з домашніми тваринами (в основному собаками та котами).

Фото - ілюстративне

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Теги: сказ, кіт, Олика, діти
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