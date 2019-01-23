У селищі на Волині троє дітей постраждали від укусів скаженого кота





Про це



За результатами епідеміологічного розслідування встановили, що власний кіт поводився дивно, навіть агресивно, наносячи подряпини та укуси дітям, які з ним грались. Крім 3 дітей в родині з котом більше ніхто не контактував. Через два дні кіт пропав. Наразі діти проходять курс антирабічного профілактичного лікування.



Ускладнює епідситуацію той факт, що всі домашні тварини в цьому господарстві, в тому числі і вищезгаданий кіт, не щеплені проти сказу.



В області щорічно реєструється до двох десятків хворих на сказ тварин. На сьогодні зареєстрували 7 випадків сказу серед тварин у В.Волинському, Ківерцівському, Луцькому, Любешівському та Шацькому районах.



Лікарі-епідеміологи лабораторного центру проводять заходи профілактики сказу, в першу чергу щодо встановлення кола контактних осіб з хворими на сказ тваринами та їх скерування до лікувальної установи для отримання профілактичного антирабічного лікування.



В межах 1,5 тис. волинян щорічно звертається за медичною допомогою через напади тварин, третина з яких отримує профілактичне антирабічне лікування.



У минулому році після нападів тварин за медичною допомогою звернулось понад 1300 осіб, за неповних 3 місяці поточного року — понад 100 людей. До 50% випадків укусів людей пов’язані з домашніми тваринами (в основному собаками та котами).



Фото - ілюстративне



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