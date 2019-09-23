Головний рабин Луцька та його дружина вакцинувалися від COVID-19

Голова Іудейської релігійної ортодоксальної громади міста Луцьката його дружинавакцинувались від COVID-19.Про це повідомляє КП «Луцький центр первинної медичної допомоги 2».«Благословляю всіх на вакцинацію. Будьте здорові», – звернувся головний рабин міста до лучан.«Шановні пацієнти, якщо ви також бажаєте вакцинуватись, Вам необхідно зателефонувати за номером 099 1874093 з 8.00 по 14.00 та надати потрібну інформацію відповідальній особі, яка буде проводити запис, або до свого сімейного лікаря. Як тільки з’явиться можливість, вас повідомлять і запросять на щеплення. Бережіть себе та будьте здорові», – йдеться у повідомленні медиків.Зауважимо, що на Волині щоденно вакцинують медиків. Окрім того, за залишковим принципом щеплення роблять релігійним та культурним лідерам, громадським активістам, атовцям, журналістам тощо.