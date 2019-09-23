Головний рабин Луцька та його дружина вакцинувалися від COVID-19
Сьогодні, 21:54
Голова Іудейської релігійної ортодоксальної громади міста Луцька Мойше Меір Матусовський та його дружина Ханна вакцинувались від COVID-19.
Про це повідомляє КП «Луцький центр первинної медичної допомоги 2».
«Благословляю всіх на вакцинацію. Будьте здорові», – звернувся головний рабин міста до лучан.
«Шановні пацієнти, якщо ви також бажаєте вакцинуватись, Вам необхідно зателефонувати за номером 099 1874093 з 8.00 по 14.00 та надати потрібну інформацію відповідальній особі, яка буде проводити запис, або до свого сімейного лікаря. Як тільки з’явиться можливість, вас повідомлять і запросять на щеплення. Бережіть себе та будьте здорові», – йдеться у повідомленні медиків.
Зауважимо, що на Волині щоденно вакцинують медиків. Окрім того, за залишковим принципом щеплення роблять релігійним та культурним лідерам, громадським активістам, атовцям, журналістам тощо.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє КП «Луцький центр первинної медичної допомоги 2».
«Благословляю всіх на вакцинацію. Будьте здорові», – звернувся головний рабин міста до лучан.
«Шановні пацієнти, якщо ви також бажаєте вакцинуватись, Вам необхідно зателефонувати за номером 099 1874093 з 8.00 по 14.00 та надати потрібну інформацію відповідальній особі, яка буде проводити запис, або до свого сімейного лікаря. Як тільки з’явиться можливість, вас повідомлять і запросять на щеплення. Бережіть себе та будьте здорові», – йдеться у повідомленні медиків.
Зауважимо, що на Волині щоденно вакцинують медиків. Окрім того, за залишковим принципом щеплення роблять релігійним та культурним лідерам, громадським активістам, атовцям, журналістам тощо.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк – у ТОП-10 молодіжни міст України
Сьогодні, 22:59
Головний рабин Луцька та його дружина вакцинувалися від COVID-19
Сьогодні, 21:54
У Луцьку з'явилися ще 3 «розумні» зупинки. ФОТО
Сьогодні, 21:18
«Волинь» розгромила «ВПК-Агро»
Сьогодні, 20:45