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Головний рабин Луцька та його дружина вакцинувалися від COVID-19

Головний рабин Луцька та його дружина вакцинувалися від COVID-19
Голова Іудейської релігійної ортодоксальної громади міста Луцька Мойше Меір Матусовський та його дружина Ханна вакцинувались від COVID-19.

Про це повідомляє КП «Луцький центр первинної медичної допомоги 2».

«Благословляю всіх на вакцинацію. Будьте здорові», – звернувся головний рабин міста до лучан.

«Шановні пацієнти, якщо ви також бажаєте вакцинуватись, Вам необхідно зателефонувати за номером 099 1874093 з 8.00 по 14.00 та надати потрібну інформацію відповідальній особі, яка буде проводити запис, або до свого сімейного лікаря. Як тільки з’явиться можливість, вас повідомлять і запросять на щеплення. Бережіть себе та будьте здорові», – йдеться у повідомленні медиків.

Головний рабин Луцька та його дружина вакцинувалися від COVID-19
Головний рабин Луцька та його дружина вакцинувалися від COVID-19


Зауважимо, що на Волині щоденно вакцинують медиків. Окрім того, за залишковим принципом щеплення роблять релігійним та культурним лідерам, громадським активістам, атовцям, журналістам тощо.

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Теги: Мойше Меір Матусовський, вакцинація, рабин, Луцьк
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