У ВНУ абітурієнтів безкоштовно готують до вступного іспиту з іноземної мови

На факультеті міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки відбулися перші заняття з підготовки до ЄВІ–2021.Про це йдеться на сайті Університету.На заняття зареєструвалися понад 190 осіб із різних факультетів й університетів Волині, слухачі з державних установ й органів місцевого самоврядування, які цьогоріч планують здобувати освітній ступінь магістра.Слухачів поділили на 5 груп. Перша група – здебільшого студенти IV курсу. Вони відвідують заняття щочетверга з 08.30 год. Три групи, поділені залежно від рівня володіння англійською мовою, займаються щочетверга із 17.00 до 19.00. П’ята група (створена для зручності учасників) опановує завдання щосуботи у режимі онлайн.Навчальну частину підготовки реалізовує кафедра іноземних мов та перекладу ФМВ (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Оксана Черняк), організаційну частину забезпечує заступник декана по роботі зі студентами, кандидат політичних наук, доцент Євгенія Вознюк. При здійсненні освітнього процесу враховано загальні вимоги щодо маскового режиму, температурного скринінгу, соціального дистанціювання, посиленої санітарної обробки приміщень тощо.Усі учасники отримали папки з потрібними матеріалами для курсу й інформацією про спеціальності на факультеті, а також відомості про мовний центр «Світ», що діє на факультеті та може забезпечити мовну підготовку з англійської, іспанської, німецької, польської, французької мов.Окрім підготовки до ЄВІ–2021 факультет пропонує учням 10–11 класів й майбутнім абітурієнтам долучитися до «Весняної школи з міжнародних відносин», де відбуватиметься комплексна підготовка до ЗНО з основних предметів і професійних дисциплін ФМВ. Починаючи з 20 березня щосуботи з 15.00 до 17.30 год. – історія, математика, українська й англійська мови. Захід відбувається четвертий рік постіль.При умові встановлення жорсткого карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням COVID-19 передбачене перенесення занять у дистанційному режимі.Довідки щодо курсів та Весняної школи: +38 095 8654410 (Євгенія Вознюк, заступник декана по роботі зі студентами).