На Закарпатті чоловік заплатить штраф за погрози у фейсбуці
Сьогодні, 04:23
Згідно з рішення Мукачівського міськрайоннго суду, закарпатець має виплатити штраф за нецензурну лексику та погрози в соціальній мережі.
Про це йдеться у рішенні суду опублікованого на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, - повідомляє Суспільне.
На мукачівця подали до суду за лайку в соціальній мережі Facebook.Чоловік, який отримав погрози у свій бік, написав заяву до місцевої поліції і справа потрапила до суду.
Мукачівець визнав свою провину. Тепер він має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн.
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Про це йдеться у рішенні суду опублікованого на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, - повідомляє Суспільне.
На мукачівця подали до суду за лайку в соціальній мережі Facebook.Чоловік, який отримав погрози у свій бік, написав заяву до місцевої поліції і справа потрапила до суду.
Мукачівець визнав свою провину. Тепер він має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн.
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