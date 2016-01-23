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На Закарпатті чоловік заплатить штраф за погрози у фейсбуці

На Закарпатті чоловік заплатить штраф за погрози у фейсбуці
Згідно з рішення Мукачівського міськрайоннго суду, закарпатець має виплатити штраф за нецензурну лексику та погрози в соціальній мережі.

Про це йдеться у рішенні суду опублікованого на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, - повідомляє Суспільне.

На мукачівця подали до суду за лайку в соціальній мережі Facebook.Чоловік, який отримав погрози у свій бік, написав заяву до місцевої поліції і справа потрапила до суду.

Мукачівець визнав свою провину. Тепер він має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн.

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Теги: Закарпаття, соціальні мережі, суд
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