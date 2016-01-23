На Закарпатті чоловік заплатить штраф за погрози у фейсбуці





Про це йдеться у рішенні суду опублікованого на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, - повідомляє



На мукачівця подали до суду за лайку в соціальній мережі Facebook.Чоловік, який отримав погрози у свій бік, написав заяву до місцевої поліції і справа потрапила до суду.



Мукачівець визнав свою провину. Тепер він має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з рішення Мукачівського міськрайоннго суду, закарпатець має виплатити штраф за нецензурну лексику та погрози в соціальній мережі.Про це йдеться у рішенні суду опублікованого на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, - повідомляє Суспільне На мукачівця подали до суду за лайку в соціальній мережі Facebook.Чоловік, який отримав погрози у свій бік, написав заяву до місцевої поліції і справа потрапила до суду.Мукачівець визнав свою провину. Тепер він має виплатити штраф у сумі 51 грн та судовий збір у розмірі 454 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію