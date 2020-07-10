Скільки заробив і чим ще за рік збагатився голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко

Юрій Погуляйко за 2020 рік заробив на посаді 579 688 гривень.



Про це свідчить його



Згідно з документом, у 2020 році Погуляйко спільно з дружиною став власником власником невеликої земельної ділянки у населеному пункті Пухівка Броварського району Київської області. Окрім того, голова Волинської ОДА минулоріч купив автомобіль AUDI Q7 2016 року випуску. Згідно з декларацією, автівкою користується дружина, а вартість авто – 720 тисяч гривень.



Погуляйко також вказав у декларації понад 275 тисяч доходу дружини від зайняття незалежною професійною діяльністю, а також 800 тисяч гривень доходу від продажу рухомого майна громадянинові Олександрові Мовенку.



Готівкою Погуляйко має 36 тисяч доларів та 140 тисяч гривень. Його дружина – 10 тисяч доларів та 120 тисяч гривень.



Окрім того, у спільній власності з дружиною Юрій Погуляйко має понад 490 тисяч гривень, переданих в управління юридичній особі АТ АКБ "Аркада". Незначну суму грошей голова ОДА та його дружина тримають на банківських рахунках.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що з 16 листопада 2012 року Юрій Погуляйко володіє земельною ділянкою, площею 700 м2, в Луганську, яка на дату набуття коштувала 30 450 гривень. Натомість його дружина має дві квартири – у Луганську та в Києві, а також паркомісце у столиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської облдержадміністраціїза 2020 рік заробив на посаді 579 688 гривень.Про це свідчить його електронна декларація , розміщена на сайті НАЗК.Згідно з документом, у 2020 році Погуляйко спільно з дружиною став власником власником невеликої земельної ділянки у населеному пункті Пухівка Броварського району Київської області. Окрім того, голова Волинської ОДА минулоріч купив автомобіль AUDI Q7 2016 року випуску. Згідно з декларацією, автівкою користується дружина, а вартість авто – 720 тисяч гривень.Погуляйко також вказав у декларації понад 275 тисяч доходу дружини від зайняття незалежною професійною діяльністю, а також 800 тисяч гривень доходу від продажу рухомого майна громадяниновіГотівкою Погуляйко має 36 тисяч доларів та 140 тисяч гривень. Його дружина – 10 тисяч доларів та 120 тисяч гривень.Окрім того, у спільній власності з дружиною Юрій Погуляйко має понад 490 тисяч гривень, переданих в управління юридичній особі АТ АКБ "Аркада". Незначну суму грошей голова ОДА та його дружина тримають на банківських рахунках.Нагадаємо,, що з 16 листопада 2012 року Юрій Погуляйко володіє земельною ділянкою, площею 700 м2, в Луганську, яка на дату набуття коштувала 30 450 гривень. Натомість його дружина має дві квартири – у Луганську та в Києві, а також паркомісце у столиці.

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