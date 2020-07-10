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Скільки заробив і чим ще за рік збагатився голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко

Скільки заробив і чим ще за рік збагатився голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко за 2020 рік заробив на посаді 579 688 гривень.

Про це свідчить його електронна декларація, розміщена на сайті НАЗК.

Згідно з документом, у 2020 році Погуляйко спільно з дружиною став власником власником невеликої земельної ділянки у населеному пункті Пухівка Броварського району Київської області. Окрім того, голова Волинської ОДА минулоріч купив автомобіль AUDI Q7 2016 року випуску. Згідно з декларацією, автівкою користується дружина, а вартість авто – 720 тисяч гривень.

Погуляйко також вказав у декларації понад 275 тисяч доходу дружини від зайняття незалежною професійною діяльністю, а також 800 тисяч гривень доходу від продажу рухомого майна громадянинові Олександрові Мовенку.

Готівкою Погуляйко має 36 тисяч доларів та 140 тисяч гривень. Його дружина – 10 тисяч доларів та 120 тисяч гривень.

Окрім того, у спільній власності з дружиною Юрій Погуляйко має понад 490 тисяч гривень, переданих в управління юридичній особі АТ АКБ "Аркада". Незначну суму грошей голова ОДА та його дружина тримають на банківських рахунках.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що з 16 листопада 2012 року Юрій Погуляйко володіє земельною ділянкою, площею 700 м2, в Луганську, яка на дату набуття коштувала 30 450 гривень. Натомість його дружина має дві квартири – у Луганську та в Києві, а також паркомісце у столиці.

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Теги: Юрій Погуляйко, декларація, Волинська ОДА
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Коментарі 1
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Яка бідота. Клерк у міській раді типу керуючого господарством заробляє в два рази більше.
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