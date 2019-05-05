Що нажили заступники Погуляйка

Анатолія Костика та Ігоря Чуліпу.



Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, які статки нажив сам Олександр Троханенко.



У спільній власності Анатолій Костик має квартиру у Луцьку площею 44,58 кв. м. Його дружина Наталія володіє квартирою на 138,7 кв. м, а також квартиру на 61,3 кв. м у спільній власності в обласному центрі. Задекларував заступник голови ОДА недобудований гараж.



Їздить заступник Погуляйка на Honda CR-V 2018 року випуску за 1 130 800 гривень, має причіп Bokman за 135 тисяч. Його дружина кермує Mercedes-Benz 2016 року випуску.



У Волинській ОДА заробив Костик 290 782 гривні. Наталія Костик у 2010 році отримала 64 100 зарплати та 21 157 гривень соцдопомоги.



Готівкою тримає Анатолій Костик 300 000 гривень, на рахунку в банку - 152 828 гривень. Його жінка має готівкою 150 000 гривень, 10 000 доларів, у банку - 30 967 гривень.



Ще один заступник Юрія Погуляйка Ігор Чуліпа задекларував квартиру у спільній власності з сім'єю на 59,8 кв. м у Луцьку. Кермує Чуліпа Volkswagen Golf 1992 року випуску, а також КІА Соренто 2015 року за 381 500 гривень.



За рік на різних посадах у Волинській ОДА заробив Ігор Чуліпа 426 993 гривні. Алла Чуліпа отримала 163 780 гривень зарплати у ДНЗ №1. Готівкою має заступник голови ОДА 420 000 гривень, 6500 євро та 5000 доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили декларації за 2020 рік ще двох заступників голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка. Йдеться протаНагадаємо, раніше ми вже повідомляли, які статки нажив сам очільник ОДА , а також його заступники Сергій Мовенко У спільній власності Анатолій Костик має квартиру у Луцьку площею 44,58 кв. м. Його дружинаволодіє квартирою на 138,7 кв. м, а також квартиру на 61,3 кв. м у спільній власності в обласному центрі. Задекларував заступник голови ОДА недобудований гараж.Їздить заступник Погуляйка на Honda CR-V 2018 року випуску за 1 130 800 гривень, має причіп Bokman за 135 тисяч. Його дружина кермує Mercedes-Benz 2016 року випуску.У Волинській ОДА заробив Костик 290 782 гривні. Наталія Костик у 2010 році отримала 64 100 зарплати та 21 157 гривень соцдопомоги.Готівкою тримає Анатолій Костик 300 000 гривень, на рахунку в банку - 152 828 гривень. Його жінка має готівкою 150 000 гривень, 10 000 доларів, у банку - 30 967 гривень.Ще один заступник Юрія Погуляйка Ігор Чуліпа задекларував квартиру у спільній власності з сім'єю на 59,8 кв. м у Луцьку. Кермує Чуліпа Volkswagen Golf 1992 року випуску, а також КІА Соренто 2015 року за 381 500 гривень.За рік на різних посадах у Волинській ОДА заробив Ігор Чуліпа 426 993 гривні. Алла Чуліпа отримала 163 780 гривень зарплати у ДНЗ №1. Готівкою має заступник голови ОДА 420 000 гривень, 6500 євро та 5000 доларів.

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