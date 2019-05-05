вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що нажили заступники Погуляйка

Що нажили заступники Погуляйка
Оприлюднили декларації за 2020 рік ще двох заступників голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка. Йдеться про Анатолія Костика та Ігоря Чуліпу.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, які статки нажив сам очільник ОДА, а також його заступники Сергій Мовенко і Олександр Троханенко.

У спільній власності Анатолій Костик має квартиру у Луцьку площею 44,58 кв. м. Його дружина Наталія володіє квартирою на 138,7 кв. м, а також квартиру на 61,3 кв. м у спільній власності в обласному центрі. Задекларував заступник голови ОДА недобудований гараж.

Їздить заступник Погуляйка на Honda CR-V 2018 року випуску за 1 130 800 гривень, має причіп Bokman за 135 тисяч. Його дружина кермує Mercedes-Benz 2016 року випуску.

У Волинській ОДА заробив Костик 290 782 гривні. Наталія Костик у 2010 році отримала 64 100 зарплати та 21 157 гривень соцдопомоги.

Готівкою тримає Анатолій Костик 300 000 гривень, на рахунку в банку - 152 828 гривень. Його жінка має готівкою 150 000 гривень, 10 000 доларів, у банку - 30 967 гривень.

Ще один заступник Юрія Погуляйка Ігор Чуліпа задекларував квартиру у спільній власності з сім'єю на 59,8 кв. м у Луцьку. Кермує Чуліпа Volkswagen Golf 1992 року випуску, а також КІА Соренто 2015 року за 381 500 гривень.

За рік на різних посадах у Волинській ОДА заробив Ігор Чуліпа 426 993 гривні. Алла Чуліпа отримала 163 780 гривень зарплати у ДНЗ №1. Готівкою має заступник голови ОДА 420 000 гривень, 6500 євро та 5000 доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, Ігор Чуліпа, Анатолій Костик, ОДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині закривають новостворену гімназію
Сьогодні, 14:38
З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 14:30
Що нажили заступники Погуляйка
Сьогодні, 14:13
Волинські спортсмени – переможці чемпіонату з пауерліфтингу
Сьогодні, 14:12
На Житомирщині у аварії загинули троє молодих людей. ФОТО
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
Орендує квартиру і має 400 тисяч гривень готівкою: що в декларації першого заступника голови Волинської ОДА Орендує квартиру і має 400 тисяч гривень готівкою: що в декларації першого заступника голови Волинської ОДА
16 березень, 15:44
Чим багатий заступник голови Волинської ОДА Чим багатий заступник голови Волинської ОДА
05 травень, 2019, 17:14
Рейтинг доходів голів облдержадміністрацій. ІНФОГРАФІКА Рейтинг доходів голів облдержадміністрацій. ІНФОГРАФІКА
07 травень, 2015, 14:05
Квартири у Києві, «мерси», 14 мільйонів готівкою: чим багатий керівник бурштинового підприємства на Волині Квартири у Києві, «мерси», 14 мільйонів готівкою: чим багатий керівник бурштинового підприємства на Волині
Сьогодні, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині закривають новостворену гімназію
Сьогодні, 14:38
 0
З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 14:30
 0
Що нажили заступники Погуляйка
Сьогодні, 14:13
 0
Волинські спортсмени – переможці чемпіонату з пауерліфтингу
Сьогодні, 14:12
 0
На Житомирщині у аварії загинули троє молодих людей. ФОТО
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8