Що нажили заступники Погуляйка
Сьогодні, 14:13
Оприлюднили декларації за 2020 рік ще двох заступників голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка. Йдеться про Анатолія Костика та Ігоря Чуліпу.
Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, які статки нажив сам очільник ОДА, а також його заступники Сергій Мовенко і Олександр Троханенко.
У спільній власності Анатолій Костик має квартиру у Луцьку площею 44,58 кв. м. Його дружина Наталія володіє квартирою на 138,7 кв. м, а також квартиру на 61,3 кв. м у спільній власності в обласному центрі. Задекларував заступник голови ОДА недобудований гараж.
Їздить заступник Погуляйка на Honda CR-V 2018 року випуску за 1 130 800 гривень, має причіп Bokman за 135 тисяч. Його дружина кермує Mercedes-Benz 2016 року випуску.
У Волинській ОДА заробив Костик 290 782 гривні. Наталія Костик у 2010 році отримала 64 100 зарплати та 21 157 гривень соцдопомоги.
Готівкою тримає Анатолій Костик 300 000 гривень, на рахунку в банку - 152 828 гривень. Його жінка має готівкою 150 000 гривень, 10 000 доларів, у банку - 30 967 гривень.
Ще один заступник Юрія Погуляйка Ігор Чуліпа задекларував квартиру у спільній власності з сім'єю на 59,8 кв. м у Луцьку. Кермує Чуліпа Volkswagen Golf 1992 року випуску, а також КІА Соренто 2015 року за 381 500 гривень.
За рік на різних посадах у Волинській ОДА заробив Ігор Чуліпа 426 993 гривні. Алла Чуліпа отримала 163 780 гривень зарплати у ДНЗ №1. Готівкою має заступник голови ОДА 420 000 гривень, 6500 євро та 5000 доларів.
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Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, які статки нажив сам очільник ОДА, а також його заступники Сергій Мовенко і Олександр Троханенко.
У спільній власності Анатолій Костик має квартиру у Луцьку площею 44,58 кв. м. Його дружина Наталія володіє квартирою на 138,7 кв. м, а також квартиру на 61,3 кв. м у спільній власності в обласному центрі. Задекларував заступник голови ОДА недобудований гараж.
Їздить заступник Погуляйка на Honda CR-V 2018 року випуску за 1 130 800 гривень, має причіп Bokman за 135 тисяч. Його дружина кермує Mercedes-Benz 2016 року випуску.
У Волинській ОДА заробив Костик 290 782 гривні. Наталія Костик у 2010 році отримала 64 100 зарплати та 21 157 гривень соцдопомоги.
Готівкою тримає Анатолій Костик 300 000 гривень, на рахунку в банку - 152 828 гривень. Його жінка має готівкою 150 000 гривень, 10 000 доларів, у банку - 30 967 гривень.
Ще один заступник Юрія Погуляйка Ігор Чуліпа задекларував квартиру у спільній власності з сім'єю на 59,8 кв. м у Луцьку. Кермує Чуліпа Volkswagen Golf 1992 року випуску, а також КІА Соренто 2015 року за 381 500 гривень.
За рік на різних посадах у Волинській ОДА заробив Ігор Чуліпа 426 993 гривні. Алла Чуліпа отримала 163 780 гривень зарплати у ДНЗ №1. Готівкою має заступник голови ОДА 420 000 гривень, 6500 євро та 5000 доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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