Не знайшли складу злочину, – поліція про дії чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі

Поліцейські допитали та відпустили чоловіка, через залишений рюкзак якого евакуювали усіх відвідувачів луцького ЦУМу учора, 21 березня.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Зауважують, що правоохоронці після з’ясування обставин і деталей ситуації не знайшли складу злочину у діях чоловіка.Нагадаємо, учора, 21 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зайшла у ЦУМ і залишила там рюкзак. Задля безпеки людей спрацювали відповідні служби. Згодом же цей чоловік прийшов на перший поверх ГУНП у Волинській області. Черговий зорієнтувався, що це чоловік, зовнішність якого за описом підходить тому, кого шукає поліція через залишений рюкзак. Тож. Це – чоловік 1988 року народження.