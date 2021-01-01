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Не знайшли складу злочину, – поліція про дії чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі

Не знайшли складу злочину, – поліція про дії чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі
Поліцейські допитали та відпустили чоловіка, через залишений рюкзак якого евакуювали усіх відвідувачів луцького ЦУМу учора, 21 березня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Зауважують, що правоохоронці після з’ясування обставин і деталей ситуації не знайшли складу злочину у діях чоловіка.

Нагадаємо, учора, 21 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зайшла у ЦУМ і залишила там рюкзак. Задля безпеки людей спрацювали відповідні служби. Згодом же цей чоловік прийшов на перший поверх ГУНП у Волинській області. Черговий зорієнтувався, що це чоловік, зовнішність якого за описом підходить тому, кого шукає поліція через залишений рюкзак. Тож його затримали. Це – чоловік 1988 року народження.

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Теги: рюкзак, поліція, ЦУМ
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