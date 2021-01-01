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Що в декларації очільника Пенсійного фонду на Волині

Що в декларації очільника Пенсійного фонду на Волині
Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Петро Філіпчук у 2020 році заробив 595 662 гривні.

Про це йдеться у відповідній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.

У спільній власності має Петро Філіпчук дві квартири у Луцьку площею 90,20 та 70,20 кв. м, володіє гаражем на 22,01 кв. м. Його дружина Алла також має гараж у Луцьку, а також землю на 0,093 га у селі Тарасове. Жодних транспортних засобів подружжя не задекларувало. Натомість володіє акціями у ПрАТ "Волиньобленерго" та ПАТ "Енко".

Очільник Пенсійного фонду в області за рік заробив 595 662 гривні та отримав 118 604 гривні пенсії. Алла Філіпчук у 2020 році отримала 31 388 гривень пенсії. Окрім того, Петро Філіпчук тримає 150 000 гривень готівкою.

Також Філіпчук платив 1,2 тисячі гривень зобов’язання за договорами страхування у ГО "Допоможемо собі".

Варто додати, що НАЗК за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів склало та направило до суду 2 протоколи стосовно Петра Філіпчука.


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Теги: декларація, Петро Філіпчук, Пенсійний фонд
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