Що в декларації очільника Пенсійного фонду на Волині

Петро Філіпчук у 2020 році заробив 595 662 гривні.



Про це йдеться у відповідній декларації, оприлюдненій на сайті



У спільній власності має Петро Філіпчук дві квартири у Луцьку площею 90,20 та 70,20 кв. м, володіє гаражем на 22,01 кв. м. Його дружина Алла також має гараж у Луцьку, а також землю на 0,093 га у селі Тарасове. Жодних транспортних засобів подружжя не задекларувало. Натомість володіє акціями у ПрАТ "Волиньобленерго" та ПАТ "Енко".



Очільник Пенсійного фонду в області за рік заробив 595 662 гривні та отримав 118 604 гривні пенсії. Алла Філіпчук у 2020 році отримала 31 388 гривень пенсії. Окрім того, Петро Філіпчук тримає 150 000 гривень готівкою.



Також Філіпчук платив 1,2 тисячі гривень зобов’язання за договорами страхування у ГО "Допоможемо собі".



Варто додати, що НАЗК за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів склало та направило до суду 2 протоколи стосовно Петра Філіпчука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областіу 2020 році заробив 595 662 гривні.Про це йдеться у відповідній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК У спільній власності має Петро Філіпчук дві квартири у Луцьку площею 90,20 та 70,20 кв. м, володіє гаражем на 22,01 кв. м. Його дружинатакож має гараж у Луцьку, а також землю на 0,093 га у селі Тарасове. Жодних транспортних засобів подружжя не задекларувало. Натомість володіє акціями у ПрАТ "Волиньобленерго" та ПАТ "Енко".Очільник Пенсійного фонду в області за рік заробив 595 662 гривні та отримав 118 604 гривні пенсії. Алла Філіпчук у 2020 році отримала 31 388 гривень пенсії. Окрім того, Петро Філіпчук тримає 150 000 гривень готівкою.Також Філіпчук платив 1,2 тисячі гривень зобов’язання за договорами страхування у ГО "Допоможемо собі".Варто додати, що НАЗК за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів склало та направило до суду 2 протоколи стосовно Петра Філіпчука.

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