Що в декларації очільника Пенсійного фонду на Волині
Сьогодні, 17:44
Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Петро Філіпчук у 2020 році заробив 595 662 гривні.
Про це йдеться у відповідній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
У спільній власності має Петро Філіпчук дві квартири у Луцьку площею 90,20 та 70,20 кв. м, володіє гаражем на 22,01 кв. м. Його дружина Алла також має гараж у Луцьку, а також землю на 0,093 га у селі Тарасове. Жодних транспортних засобів подружжя не задекларувало. Натомість володіє акціями у ПрАТ "Волиньобленерго" та ПАТ "Енко".
Очільник Пенсійного фонду в області за рік заробив 595 662 гривні та отримав 118 604 гривні пенсії. Алла Філіпчук у 2020 році отримала 31 388 гривень пенсії. Окрім того, Петро Філіпчук тримає 150 000 гривень готівкою.
Також Філіпчук платив 1,2 тисячі гривень зобов’язання за договорами страхування у ГО "Допоможемо собі".
Варто додати, що НАЗК за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів склало та направило до суду 2 протоколи стосовно Петра Філіпчука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
У спільній власності має Петро Філіпчук дві квартири у Луцьку площею 90,20 та 70,20 кв. м, володіє гаражем на 22,01 кв. м. Його дружина Алла також має гараж у Луцьку, а також землю на 0,093 га у селі Тарасове. Жодних транспортних засобів подружжя не задекларувало. Натомість володіє акціями у ПрАТ "Волиньобленерго" та ПАТ "Енко".
Очільник Пенсійного фонду в області за рік заробив 595 662 гривні та отримав 118 604 гривні пенсії. Алла Філіпчук у 2020 році отримала 31 388 гривень пенсії. Окрім того, Петро Філіпчук тримає 150 000 гривень готівкою.
Також Філіпчук платив 1,2 тисячі гривень зобов’язання за договорами страхування у ГО "Допоможемо собі".
Варто додати, що НАЗК за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів склало та направило до суду 2 протоколи стосовно Петра Філіпчука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Що в декларації очільника Пенсійного фонду на Волині
Сьогодні, 17:44
Залишилось зібрати ще 200 тисяч гривень: 2-річному хлопчику з Волині потрібні кошти на операцію
Сьогодні, 17:39
Юні художниці з Волині перемогли у конкурсі у Болгарії
Сьогодні, 17:37
Волинянка вкрала у роботодавця майже 50 тисяч гривень
Сьогодні, 16:30