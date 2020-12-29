За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ТОП ВАКАНСІЙ

На Волині є чимало хороших пропозицій від роботодавців. Своїм працівникам вони готові платити від 15 до 25 тисяч гривень на місяць. Тож для того, аби добре заробляти, не обов'язково шукати кращої долі в інших областях чи за кордоном.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.До прикладу, у Володимирі-Волинському шукають одразу двох. Їм пропонують заробітну плату у розміріна місяць. В обов'язки працівника входить підбір зачісок з урахуванням особливостей зовнішнього вигляду клієнта, фарбування волосся в різні кольори і відтінки, стрижка й укладання волосся, хімічна завивка волосся тощо. Щодо вакансії звертайтесь за телефоном (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).У місто Ківерці потрібен. Зарплата -на місяць. Він повинен знати загальну систему оподаткування, положення бухгалтерського обліку, порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Працівник буде повністю вести бухгалтерський і податковий облік підприємства, своєчасно надавати податкову, статистичну та іншу регламентовану звітність, вести облік основних засобів, нематеріальних активів, банків, заробітної плати, розрахунок з контрагентами, платіжні документи, працювати з бухгалтерськими програмами 1С, Клієнт-Банк. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (03365) 2 14 69 (Аліна Миколаївна).У Луцьку на зарплатупотребують. Працівник повинен вести процеси лабораторних аналізів, рецептури сумішей шляхом підбору і дозування різних видів сировини у відповідності із встановленими рецептурами кондитерських виробів, контролювати якість готової продукції, брати участь в аудитах, складанні технічної документації, мати знання законодавства, організовувати роботу відділу, працювати з контролюючими державними організаціями.Графік роботи: з 8 до 20 години. За деталями: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У селі Зелена Колевьського району є вакансія для. За його працю обіцяють платити. Обов'язки: організовувати на координувати роботи з охорони праці на підприємстві, здійснювати контроль за дотриманням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охороні праці, проводити профілактичну роботу з попередження виробничого травматизму професійних і виробничо-обумовлених захворювань. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У Луцьку є пропозиція для. Йому обіцяють винагороду у розміріна місяць. Спеціаліст буде здавати в оренду нерухомость, виконувати та захищати бюджети нерухомості, вести переговори з потенційними клієнтами, продавати нерухомість та купувати земельні ділянки для подальшого будівництва. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У селі Зелена Ковельського району шукають двох. Заробітна плата -. Фахівець повинен робити заміри певної місцевості та обробляти їх, складати плани, карти і описи характеристик рельєфу певної ділянки чи траси, готувати дані для будівельних заходів і змін рельєфу місцевості, а також описувати стан будівельного об'єкта. Премії та зоохочувальні виплати обговорять на співбесіді. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У Любомлі для керування транспортним засобом, його ремонту та зі знаннями правил дорожнього руху потрібен. Йому пропонують зарплату у розмірі. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).У Маневичах є пропозиція для. Йому обіцяють платити. Обов'язки: перевезення вантажів вантажним автомобілем Україною та за кордон. Обов'язковою є наявність прав водія С, С1Е та закордонного паспорта. 0 (3376) 22838 (Роман Орестович).У Стару Вижву на зарплатутакож потрібен. Він буде здійснювати вантажні перевезення Україною і за її межами, працювати на автомобілях марки VOLVO вантажопідйомністю 22 т, утримувати транспортний засіб в технічно-справному стані, дотримуватись правил дорожнього руху та правил техніки безпеки. (0246) 3 01 16 (Валентина Ярославівна).В обласному центрі Волині потребують одразу дев'ятьох. Їм пропонують винагороду у розміріна місяць. Обов'язки: регулярні спеціальні перевезення, робота у Луцьку, Волинській та суміжних областях, за кордоном, перевезення пасажирів до місця роботи та в зворотньому напрямку, перевезення щебеню, піску,асфольту з кар’єрів для ремонту доріг автомобілями Volvo, перевезення вантажів за кордон. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Також у Луцьку є вакансія для. Заробітна плата -. Спеціаліст буде забезпечувати виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проєктів виконання будівельних, монтажних, вводити об'єкти в дію у встановленні строки, організовувати виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проєктною та технічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами, складати заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації і т.д. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У село Зелена Ковельського району шукають одразу двох. Їм пропонують винагороду у розмірі. Фахівці повинні здійснювати вхідний контроль усіх матеріалів та бітумів, вести необхідні журнали та інші документи, розробляти підбори суміші та погоджувати їх із замовником, контролювати температурний режим випуску асфальтобетонної суміші, виїжджати на обєкти будівництва для відбирання проб. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У село Федорівка Володимир-Волинського району на заробітну платупотрібен. В його обов'язки входить впровадження, підтримка і модифікація існуючої бази, розробка нових і підтримка існуючих модулів в рамках поставлених завдань, адміністрування та супровід інформаційних баз на платформі 1с: Підприємство 8.3, участь в проєктних групах, оптимізація швидкості роботи модулів. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).У Ковелі для пошуку та підбору турів для клієнтів готові взяти на роботу. Фахівцю обіцяють оплатуна місяць. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У Луцьку є пропозиція для, якому готові платити. Він буде вести клієнтів, працювати в соцмережах, опрацьовувати бази даних клієнтів. Для кандидата на цю посаду бажано мати досвід роботи в туризмі та основні навички турагента. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).В обласному центрі Волині на зарплатушукають. Обов'язки: робота на гусеничному крані (дизель-електро) РДК - 250-2 на будівельних майданчиках. Можливе навчання, якщо в наявності є посвідчення. Зазначають, що потрібен працівник без шкідливих звичок. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У Ківерцях для роботи з плазморізом потребують. Спеціалісту обіцяють заробітну плату у розмірі. (03365) 2 14 69 (Аліна Миколаївна).У Луцьку готові взяти на роботу трьох. Зарплата -. Вони будуть займатися зварювальними роботами на будівництві. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У Володимирі-Волинському є вакансія для, якому пропонують оплату у розміріна місяць. Обов'язки: виготовляти, ремонтувати інструмент, пристрої середньої складності прямолінійного та фігурного контуру, виконувати слюсарне оброблення деталей за 3-4-м класами точності, складати та ремонтувати прості пристрої, різальний та вимірювальний інструмент, виготовляти та ремонтувати великі особливо складні та точні інструменти та пристрої, шаблони з великою кількістю зв’язаних між собою розмірів, перевіряти пристрої та штампи в умовах експлуатації. Зауважують, що підприємство відшкодовує вартість проїзду з районів Волинської області. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У Шацьку потрібен. Йому обіцяють винагороду у розмірі. Спеціаліст повинен виконувати геодезичні зйомки зі складанням топо-геодезхичних планів, прив'язувати об'єкти з виносом в натуру проєктних даних, робити геодезичні вимірювання (розбивка, нівелювання), геодезичний контроль дорожньо-будівельних робіт, вести та складати виконавчі схеми і документацію. Роботодавець організовує безкоштовну доставку співробітників на роботу та з роботи. (02255) 2 00 85 (Наталія Валентинівна).У Луцьку є пропозиція для. Заробітна плата -. В його обов'язки входить контроль, обслуговування та ведення об'єктів, заміна устаткування, що вийшло з ладу, діагностика систем, пусконалагоджувальні та монтажні роботи. Повинен вміти працювати з проєктно-технічною документацією та знати електротехніку та електроніку. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У Нововолинську на зарплатупотребують. Працівник буде здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контролювати за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Обов'язковими є знання ПК, 1С8, Медок, та комунікабельність. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).У Луцьку готові взяти на роботу. Заробітна плата -. Фахівець буде забезпечувати виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до робочих креслень, проєкту організації робіт, виробничого плану та нормативних документів, контролювати додержання технологічної послідовності виробництва та забезпечувати належну якість робіт. У разі потреби здійснюватиме розбивні роботи, геодезичний контроль під час виконання технологічних операцій, заміри обсягів будівельно-монтажних робіт. Також організовує приймання матеріалів, конструкцій, виробів, їх складування та облік. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).В обласному центрі Волині для керування будівельними роботами, монтажем конструкцій, контролю за якістю виконання робіт шукають. За його працю готові платити. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).У Луцьку потребують одразу двох. Зарплата -. Кандидат на цю посаду має знати програми АВК або аналоги, мати досвід роботи з проєктно-кошторисними документами, знання у сфері кошторисного ціноутворення та складання калькуляції. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).Також є пропозиції для двох, яким готові платити. Займатиметься зварювальними роботами при проведенні внутрішнього водогону. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У Нововолинську треба. Йому пропонують винагороду у розміріна місяць. Обов'язки: розробка ескізів і технічних проєктів робочих креслень, вузлів, устаткування механізації і автоматизації виробництва. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).У Луцьку на зарплатушукають двох. Кандидат на цю посаду повинен знати нормативні та інші керівні матеріали щодо проєктування, будівництва та експлуатації об'єктів, мати досвід роботи. В обов'язки працівника входитиме виїзд на об'єкт, обстеження, складання відомостей дефектів, складання та погодження із замовником технічного завдання, основних технічних рішень, підготовка усіх розділів проєкту, авторський нагляд за будівництвом запроєктованих об'єктів, розробка ескізної, технічної та проєктної документації, технічний і авторський контроль підрядників, узгодження проєктів, що розробляються з іншими проектувальниками і виконавцями. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У два населені пункти Локачинського району візьмуть на роботу: у села Холопичі та Кисилин. Заробітна плата -. Спеціаліст буде виконувати транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів, щозмінне технічне обслуговування тракторів. Обов'язковим є вміння самостійно виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на тракторах. (03374) 2 21 51 (Тетяна Олексіївна).У Луцьку потрібен, якому обіцяють винагороду у розміріна місяць. Працівник буде проводити загально-клінічні, гематологічні, імунологічні, цитологічні дослідження та надавати висновки відповідно до них, вести медичну документацію. Напрямок освіти: «Клінічна лабораторна діагностика». (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У Володимирі-Волинському є вакансія для. Зарплата -. Він буде нести повну відповідальність за стан і діяльність підприємства, дотримуватись фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно із законодавством України. Прийом на роботу проводитимуть на основі конкурсу, який відбудеться 7 квітня о 15 годині за адресою: вулиця Данила Галицького, 5. (03342) 2 05 26 (Зінаїда Федорівна).У Ковелі для монтажу приточно-витяжної вентиляції, обслуговування вентиляційних систем та кондиціонерів згідно технічних замовлень запрошують на роботу. Спеціалісту готові платити. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У селі Зелена Ковельського району шукають, якому обіцяють зарплату у розміріна місяць. Обов'язки: управління екскаватором, зокрема, переміщення його на певні робочі ділянки (в залежності від вказівок більш кваліфікованих осіб), обслуговувати та ремонтувати машини відповідно до вимог інструкцій і нормативних актів щодо експлуатації. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У цей ж населеному пункті є пропозиція для. Йому обіцяють винагороду у розмірі. Фахівець буде керувати котком під час планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг, інших лінійних та площинних об'єктів, трамбувати поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У село Шепель Луцького району на заробітну платупотрібен. В його обов'язки входить виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).У Ковелі для міжнародних вантажних перевезень у Польщу та Німеччину шукають. Зарплата -на місяць. Обов'язковим є досвід роботи на вантажному автомобілі (TIR). (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У селі Зелена Ковельського району є пропозиція для. Йому готові платити. Працівник буде керувати укладачем асфальтобетону, виконувати щозмінне та технічне обслуговування укладача асфальтобетону, брати участь у його плановому запобіжному ремонті. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).Також на зарплатупотребують. В його обов'язки входить обслуговування сучасної будівельної техніки та забезпечення безперебійної її роботи. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У село Голоби Ковельського району готові взяти на. Заробітна плата -на місяць. Спеціаліст буде проводити діагностику та лікування захворювань ротової порожнини, надавати невідкладну стоматологічну допомогу. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У село Зелена Ковельського району для організації дорожніх робіт та контролю за їх виконанням шукають двох. Їм пропонують винагороду у розміріна місяць. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У село Шепель Луцького району на роботу запрошують трьох, яким обіцяють платити. Обов'язки: виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах, щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює, визначення несправностей тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усунення несправностей. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).У Володимирі-Волинському є вакансія для. Заробітна плата -. Фахівець повинен керувати автогрейдером, зрізати нерівності, виконувати часткове поперечне та поздовжнє переміщання грунту, планувати поверхні під час улаштовування кавальєрів тощо. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).В Іваничах також потребуютьна зарплату. Обов'язки: керувати автогрейдером, виконувати зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщання грунту, планувати поверхні під час улаштовування кавальєрів тощо. (03344) 3 21 15 (Наталія Шаравага).У село Зелена Ковельського району готові взяти на роботу. Йому пропонують оплату. Працівник буде проводити оцінки вартості робіт, товарів, послуг при виконанні дорожніх робіт. Зазначають, що кошторисник - це будівельник і бухгалтер в одній особі. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У Ковелі для здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 шукають двох. Заробітна плата -на місяць. (03352) 5 03 16 (Інна Олександрівна).