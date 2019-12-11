Чиновницю Волинської ОДА Наталію Остапкович відсторонили від роботи

Затриману на одержанні 1500 доларів США неправомірної вигоди начальницю управління транспорту і зв’язку Волинської ОДАвідсторонили від роботи.Про це у коментарірозповіли в управлінні інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Нагадаємо, у таку суму, вважають слідчі,Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області. Згодом їйта обрали запобіжний захід – домашній арешт. Прокуратура ж продовжує наполягати на триманні під вартою.В ОДА розповіли, що чиновницю відсторонили від виконання службових обов’язків на час слідства.