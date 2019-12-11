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Чиновницю Волинської ОДА Наталію Остапкович відсторонили від роботи

Чиновницю Волинської ОДА Наталію Остапкович відсторонили від роботи
Затриману на одержанні 1500 доларів США неправомірної вигоди начальницю управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА Наталію Остапкович відсторонили від роботи.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли в управлінні інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Нагадаємо, у таку суму, вважають слідчі, посадовиця оцінила своє сприяння підприємцю у перемозі в конкурсі на перевезення пасажирів на внутрішньообласному приміському маршруті.

Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області. Згодом їй оголосили про підозру та обрали запобіжний захід – домашній арешт. Прокуратура ж продовжує наполягати на триманні під вартою.

В ОДА розповіли, що чиновницю відсторонили від виконання службових обов’язків на час слідства.

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Теги: Наталія Остапкович, хабар, відсторонення, ОДА
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