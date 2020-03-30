Без житла, але з двома автівками: статки очільниці муніципальної варти Юлії Сиротинської

Юлія Сиротинська за рік заробила понад пів мільйона гривень.



Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті



Юлія Сиротинська не вказала жодних об'єктів нерухомості, що їй належать. Натомість донька Дарина володіє будинком площею 127,6 кв. м та земельною ділянкою на 0,18 га у Гаразджі.



В автопарку Сиротинської - два автомобіля: Mercedes-Benz 1999 року випуску, а також Subaru Forester за 140 000 гривень.



За рік очільниця муніципальної варти заробила 516 142 гривні, тобто приблизно 43 тисячі у місяць.



Готівкою Юлія Сиротинська зберігає 1000 доларів, 1000 євро та 50000 гривень, тобто загалом приблизно 110 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор департаменту муніципальної вартиза рік заробила понад пів мільйона гривень.Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК Юлія Сиротинська не вказала жодних об'єктів нерухомості, що їй належать. Натомість донькаволодіє будинком площею 127,6 кв. м та земельною ділянкою на 0,18 га у Гаразджі.В автопарку Сиротинської - два автомобіля: Mercedes-Benz 1999 року випуску, а також Subaru Forester за 140 000 гривень.За рік очільниця муніципальної варти заробила 516 142 гривні, тобто приблизно 43 тисячі у місяць.Готівкою Юлія Сиротинська зберігає 1000 доларів, 1000 євро та 50000 гривень, тобто загалом приблизно 110 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію