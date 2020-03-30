Без житла, але з двома автівками: статки очільниці муніципальної варти Юлії Сиротинської
Сьогодні, 13:25
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська за рік заробила понад пів мільйона гривень.
Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.
Юлія Сиротинська не вказала жодних об'єктів нерухомості, що їй належать. Натомість донька Дарина володіє будинком площею 127,6 кв. м та земельною ділянкою на 0,18 га у Гаразджі.
В автопарку Сиротинської - два автомобіля: Mercedes-Benz 1999 року випуску, а також Subaru Forester за 140 000 гривень.
За рік очільниця муніципальної варти заробила 516 142 гривні, тобто приблизно 43 тисячі у місяць.
Готівкою Юлія Сиротинська зберігає 1000 доларів, 1000 євро та 50000 гривень, тобто загалом приблизно 110 тисяч гривень.
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Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.
Юлія Сиротинська не вказала жодних об'єктів нерухомості, що їй належать. Натомість донька Дарина володіє будинком площею 127,6 кв. м та земельною ділянкою на 0,18 га у Гаразджі.
В автопарку Сиротинської - два автомобіля: Mercedes-Benz 1999 року випуску, а також Subaru Forester за 140 000 гривень.
За рік очільниця муніципальної варти заробила 516 142 гривні, тобто приблизно 43 тисячі у місяць.
Готівкою Юлія Сиротинська зберігає 1000 доларів, 1000 євро та 50000 гривень, тобто загалом приблизно 110 тисяч гривень.
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