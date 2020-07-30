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Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати

Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати
У Луцьку сьогодні, 23 березня, усіх охочих безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу. На Театральному майдані медики працювали у пересувному флюорографі. Людей перевіряли з 11 до 14 години.

До слова, акція приурочена до 24 березня – Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, оскільки увага до цього небезпечного захворювання знизилася на тлі пандемії COVID-19.

За словами лікаря-рентгенолога Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Руслани Сльозко, велика кількість лучан прийшла на обстеження.

«Хочу сказати, що ми з 11 години працювали і перерви майже не робили. Громадяни постійно йшли, бо турбуються за своє здоров'я. Можливо, це пов'язано з тим, що останнім часом багато хто хворів на коронавірус і має, відповідно, певні зміни в легенях, залишкові в тому числі. Вони хвилюються, чи не стало гірше. Також переживають, чи не мають туберкульозу», - каже Руслана Сльозко.

Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати


Руслана Михайлівна розповіла, що завдяки сучасним технологіям можна побачити результат одразу на місці.

«В нас цифрова обробка зображення. В нас є ноутбук. Одразу після того, як лаборант зробить знімок, він обробляється, поступає на комп'ютер. А я дивлюсь, описую і відразу віддаю результат», - говорить лікар.

На щастя, станом на 13:30 не виявили жодного хворого на туберкульоз.

Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати

Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати

Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати

Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати

Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати

Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати

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Теги: Луцьк, безкоштовне обстеження, пересувний флюрограф, туберкульоз
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