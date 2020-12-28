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У Києві півтора місяця розшукують волинянку, яка зникла після пологів

У Києві півтора місяця розшукують волинянку, яка зникла після пологів
У Києві досі розшукують уродженку Волині Катерину Попову (Книшук), яка пішла з дому та не повернулася.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла сестра зниклої Ірина Коломієць.

За словами сестри зниклої, за весь час пошуків про місцезнаходження Катерини немає жодних звісток.

38-річна Катерина Попова народилася на Волині у селищі Іваничі, але вже два роки мешкала у Києві. 8 лютого жінка вийшла з дому на вулиці Райдужній у Дніпровському районі (Троєщина) та не повернулася. 25 січня вона народила сина і, за словами сестри, почувалася погано через післяродову депресію. Може потребувати медичної допомоги. Вдома на жінку чекає 12-річна донька та новонароджений син.

Рідні жінки просять всіх, хто знає якусь інформацію про неї, повідомляти за телефоном 0680210746 (матір), 0681275381, 102.

Катерина Попова худорлявої статури, невисокого зросту – 164. Колір волосяя – каштановий. На момент зникнення була одягнена у довгу чорну куртку (до колін), сіру шапку, світлий шарф, зелені штани, коричневі чоботи.


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Теги: Катерина Попова, розшук, Іваничі, зникнення, Київ
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