Заборона відвідувати нещепленій дитині школу – законна, – Верховний Суд





Про це йдеться в рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, пише



Так, у вересні 2019 року Запорізький Академічний ліцей відсторонив одну зі своїх учениць від навчання, оскільки батьки не принесли довідку про зроблене щеплення або висновок лікарів про те, що дитина може відвідувати навчальний заклад.



Спершу дівчинку відсторонили тимчасово, на тиждень, поки вона не принесе довідку. Проте з 10 вересня керівництво закладу видало наказ про відсторонення учениці від денної форми навчання.

У грудні 2019 року мати дівчинки подала позов проти навчального закладу, де вимагала скасувати наказ. Свою позицію вона обґрунтовувала тим, що з вересня 2018 року дівчинка і так навчалася в ліцеї.



До того ж раніше в дитини після щеплення виникали алергічні реакції та нервові розлади. Однак, за словами батьків, медична документація щодо дитини залишилася на окупованих територіях. Мати учениці зазначала, що відмова від щеплення ґрунтується на праві батьків здійснювати захист інтересів дитини.



Суд першої інстанції та апеляційний суд не задовольнили позов жінки. Таке ж рішення 23 березня ухвалили судді касаційного суду.

У рішенні зазначено, що «завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей».



Тобто батьки дівчинки мають індивідуальне право (інтерес) відмовитися від щеплення дитини, однак воно протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства.



«Установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитині, яка не має профілактичних щеплень, держава реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, зокрема й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси», – ідеться в рішенні.



Водночас, кажуть судді, право дівчинки на освіту не було порушене – вона може скористатися альтернативними способами отримати освіту і продовжити навчання, не роблячи щеплення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховний Суд України визнав законним відсторонення від навчання школярки із Запоріжжя, яка не отримала необхідні щеплення. Судді вирішили, що індивідуальне право батьків дитини відмовитися від вакцинації не може перевищувати права інших дітей на безпечні умови навчання.Про це йдеться в рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, пише Громадське Так, у вересні 2019 року Запорізький Академічний ліцей відсторонив одну зі своїх учениць від навчання, оскільки батьки не принесли довідку про зроблене щеплення або висновок лікарів про те, що дитина може відвідувати навчальний заклад.Спершу дівчинку відсторонили тимчасово, на тиждень, поки вона не принесе довідку. Проте з 10 вересня керівництво закладу видало наказ про відсторонення учениці від денної форми навчання.У грудні 2019 року мати дівчинки подала позов проти навчального закладу, де вимагала скасувати наказ. Свою позицію вона обґрунтовувала тим, що з вересня 2018 року дівчинка і так навчалася в ліцеї.До того ж раніше в дитини після щеплення виникали алергічні реакції та нервові розлади. Однак, за словами батьків, медична документація щодо дитини залишилася на окупованих територіях. Мати учениці зазначала, що відмова від щеплення ґрунтується на праві батьків здійснювати захист інтересів дитини.Суд першої інстанції та апеляційний суд не задовольнили позов жінки. Таке ж рішення 23 березня ухвалили судді касаційного суду.У рішенні зазначено, що «завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей».Тобто батьки дівчинки мають індивідуальне право (інтерес) відмовитися від щеплення дитини, однак воно протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства.«Установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитині, яка не має профілактичних щеплень, держава реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, зокрема й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси», – ідеться в рішенні.Водночас, кажуть судді, право дівчинки на освіту не було порушене – вона може скористатися альтернативними способами отримати освіту і продовжити навчання, не роблячи щеплення.

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