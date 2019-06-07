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Чим багатий і скільки заробляє керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень

Чим багатий і скільки заробляє керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень
Начальник управління патрульної поліції Волині Андрій Крутень задекларував лише зарплату і гроші готівкою та на банківському рахунку. Натомість житло та авто – у власності його родичів.

Про це йдеться у електронній декларації Андрія Крутня, опублікованій на сайті НАЗК.

Так, у декларації керівник волинських копів вказав, що зареєстрований у будинку в Рівному, площею 87 метрів квадратних, який належить його батькові. А його дружина має прописку у будинку її батьків теж у Рівному.

У 2020 році дружина Андрія Крутня стала власницею квартири у Рівному на 44 «квадрати», вартість якої згідно з декларацією – 362 370 гривень (приблизно 13 тисяч доларів). Андрій Крутень вказав, що проживає у цій квартирі.

Окрім того, дружина Андрія Крутня має у власності Audi A4 1996-го року випуску.

Згідно з декларацією, начальник управління патрульної поліції Волині за 2020 рік заробив на своїй посаді 386 973 (приблизно 32 тисяч гривень в місяць). Натомість його дружина отримала 7 513 гривень зарплати за сумісництвом у ТОВ «ДЕНТАМЕД 2000». Мама і тато подарували дружині Андрія Крутня (своїй доньці) нерухоме майно (вартість кожного з двох дарунків – 85 тисяч гривень).

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Андрій Крутень задекларував 110 тисяч гривень готівки, його дружина – 120 тисяч. Окрім того, понад 27 тисяч гривень Андрій Крутень зберігає на рахунку в банку.

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Теги: Андрій Крутень, патрульна поліція, Волинь, Рівне, доходи, декларація
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