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На Волині юнаків, які познущались над молодим деревцем, змусили висадити у парку 15 сосен

На Волині юнаків, які познущались над молодим деревцем, змусили висадити у парку 15 сосен
Двоє хлопців, які тиждень тому «влаштували бійку» з сосною у парку Нововолинська, висадили 15 дерев.

Про це розповіла інспекторка ювенальної превенції поліції Людмила Самолюк, – пише Нововолинськ Інфо.

Зазначають, що хлопці в парку висадили 15 штук сосни Кримської (за попереднім погодженням з комунальним господарством).

Ще 8 штук дерев подарували місту, котрі також будуть висаджені згодом.

Інформують, що 19-го березня молодки у Нововолинську знущалися над нещодавно висадженим деревом. Відео своїх “подвигів” хлопці виклали у соцмережі.



На Волині юнаків, які познущались над молодим деревцем, змусили висадити у парку 15 сосен
На Волині юнаків, які познущались над молодим деревцем, змусили висадити у парку 15 сосен
На Волині юнаків, які познущались над молодим деревцем, змусили висадити у парку 15 сосен
На Волині юнаків, які познущались над молодим деревцем, змусили висадити у парку 15 сосен

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Теги: дерева, молодики, висадка, Нововолинськ, знущання
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