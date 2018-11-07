На Волині юнаків, які познущались над молодим деревцем, змусили висадити у парку 15 сосен
Сьогодні, 11:12
Двоє хлопців, які тиждень тому «влаштували бійку» з сосною у парку Нововолинська, висадили 15 дерев.
Про це розповіла інспекторка ювенальної превенції поліції Людмила Самолюк, – пише Нововолинськ Інфо.
Зазначають, що хлопці в парку висадили 15 штук сосни Кримської (за попереднім погодженням з комунальним господарством).
Ще 8 штук дерев подарували місту, котрі також будуть висаджені згодом.
Інформують, що 19-го березня молодки у Нововолинську знущалися над нещодавно висадженим деревом. Відео своїх “подвигів” хлопці виклали у соцмережі.
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Про це розповіла інспекторка ювенальної превенції поліції Людмила Самолюк, – пише Нововолинськ Інфо.
Зазначають, що хлопці в парку висадили 15 штук сосни Кримської (за попереднім погодженням з комунальним господарством).
Ще 8 штук дерев подарували місту, котрі також будуть висаджені згодом.
Інформують, що 19-го березня молодки у Нововолинську знущалися над нещодавно висадженим деревом. Відео своїх “подвигів” хлопці виклали у соцмережі.
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Коментарі 1
Правильно.
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