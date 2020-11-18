Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації

У Луцьку міську клінічну лікарню доставили 8 людей, що отримали травм внаслідок зіткнення маршрутки №107 і вантажівки на вулиці Ківерцівській. Один з травмованих – у реанімації.Про це у коментарірозповів заступник директора медзакладуЗа його словами, один із госпіталізованих – у важкому стані. Його із політравмою госпіталізували у реанімацію відділення анестезіології. Решта постраждалих мають травми голови, грудної клітки тощо. Утім, їхньому життю нічого не загрожує. Обстеження цих людей поки триває, їх поки не ушпиталювали й, ймовірно, не будуть.Нагадаємо, у передобідню пору 25 березняу Луцьку. Як, водій маршрутки №107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗІЛ, що рухався прямо головною дорогою. Це і призвело до зіткнення.