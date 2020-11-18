Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації
Сьогодні, 14:28
У Луцьку міську клінічну лікарню доставили 8 людей, що отримали травм внаслідок зіткнення маршрутки №107 і вантажівки на вулиці Ківерцівській. Один з травмованих – у реанімації.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора медзакладу Андрій Смольянінов.
За його словами, один із госпіталізованих – у важкому стані. Його із політравмою госпіталізували у реанімацію відділення анестезіології. Решта постраждалих мають травми голови, грудної клітки тощо. Утім, їхньому життю нічого не загрожує. Обстеження цих людей поки триває, їх поки не ушпиталювали й, ймовірно, не будуть.
Нагадаємо, у передобідню пору 25 березня сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Як видно із відео з камер спостереження, водій маршрутки №107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗІЛ, що рухався прямо головною дорогою. Це і призвело до зіткнення.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора медзакладу Андрій Смольянінов.
За його словами, один із госпіталізованих – у важкому стані. Його із політравмою госпіталізували у реанімацію відділення анестезіології. Решта постраждалих мають травми голови, грудної клітки тощо. Утім, їхньому життю нічого не загрожує. Обстеження цих людей поки триває, їх поки не ушпиталювали й, ймовірно, не будуть.
Нагадаємо, у передобідню пору 25 березня сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Як видно із відео з камер спостереження, водій маршрутки №107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗІЛ, що рухався прямо головною дорогою. Це і призвело до зіткнення.
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