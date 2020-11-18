вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації

Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації
У Луцьку міську клінічну лікарню доставили 8 людей, що отримали травм внаслідок зіткнення маршрутки №107 і вантажівки на вулиці Ківерцівській. Один з травмованих – у реанімації.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора медзакладу Андрій Смольянінов.

За його словами, один із госпіталізованих – у важкому стані. Його із політравмою госпіталізували у реанімацію відділення анестезіології. Решта постраждалих мають травми голови, грудної клітки тощо. Утім, їхньому життю нічого не загрожує. Обстеження цих людей поки триває, їх поки не ушпиталювали й, ймовірно, не будуть.

Нагадаємо, у передобідню пору 25 березня сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Як видно із відео з камер спостереження, водій маршрутки №107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗІЛ, що рухався прямо головною дорогою. Це і призвело до зіткнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Ківерцівська, реанімація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації
Сьогодні, 14:28
В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac»
Сьогодні, 14:26
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Сьогодні, 14:09
Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
Сьогодні, 14:01
На Волині пенсіонер поранив знайомого, намагаючись застрелити свиню
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
18 листопад, 2020, 21:53
У Луцьку на Ківерцівській бус збив жінку У Луцьку на Ківерцівській бус збив жінку
18 листопад, 2020, 09:56
На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО
07 жовтень, 2020, 11:22
Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані Хлопчик, який на Волині потрапив під колеса інкасаторської машини – у важкому стані
29 липень, 2020, 22:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації
Сьогодні, 14:28
 0
В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac»
Сьогодні, 14:26
 0
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Сьогодні, 14:09
 0
Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8