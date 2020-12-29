У Луцьку на перехресті зіткнулися Hyundai та Volkswagen на «євробляхах». ФОТО
Сьогодні, 18:06
У Луцьку на перехресті Ковельської та Набережної сталася аварія за участю двох легкових автомобілів.
Пр це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 25 березня, приблизно о 17:30. Зіткнулися Hyundai та Volkswagen на "євробляхах". Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
Станом на 18 годину на місці аварії працює два екіпажі патрульної поліції.
На ділянці дороги, де трапилася ДТП, дещо ускладнений рух транспорту.
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Пр це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 25 березня, приблизно о 17:30. Зіткнулися Hyundai та Volkswagen на "євробляхах". Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
Станом на 18 годину на місці аварії працює два екіпажі патрульної поліції.
На ділянці дороги, де трапилася ДТП, дещо ускладнений рух транспорту.
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