Весняний призов: повідомили скільки волинян відправлять на військову службу





Відтак було прийнято рішення про строкову військову службу. Весняний призов має розпочатися уже з початку квітня і триватиме до червня 2021року.



За інформацією уряду найбільше призовників буде в Дніпропетровській області ( там призвуть до армії 1340 людей) . З Волині військові комісаріати області планують призвати 495 осіб.

Усього до війська з різних регіонів планується відправити 14 246 осіб, з них до:



Збройних Сил України планують набрати – 6 500 осіб,

Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,

Національної гвардії – 4 646 осіб,

Держприкордонслужби – 2 500 осіб.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В уряді прийняли рішення щодо призову на стокову службу. Це обговорювали на засіданні Кабінету Міністрів 24 березня.Відтак було прийнято рішення про строкову військову службу. Весняний призов має розпочатися уже з початку квітня і триватиме до червня 2021року.За інформацією уряду найбільше призовників буде в Дніпропетровській області ( там призвуть до армії 1340 людей) . З Волині військові комісаріати області планують призвати 495 осіб.Усього до війська з різних регіонів планується відправити 14 246 осіб, з них до:Збройних Сил України планують набрати – 6 500 осіб,Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,Національної гвардії – 4 646 осіб,Держприкордонслужби – 2 500 осіб.

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