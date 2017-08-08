Весняний призов: повідомили скільки волинян відправлять на військову службу
Сьогодні, 01:13
В уряді прийняли рішення щодо призову на стокову службу. Це обговорювали на засіданні Кабінету Міністрів 24 березня.
Відтак було прийнято рішення про строкову військову службу. Весняний призов має розпочатися уже з початку квітня і триватиме до червня 2021року.
За інформацією уряду найбільше призовників буде в Дніпропетровській області ( там призвуть до армії 1340 людей) . З Волині військові комісаріати області планують призвати 495 осіб.
Усього до війська з різних регіонів планується відправити 14 246 осіб, з них до:
Збройних Сил України планують набрати – 6 500 осіб,
Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,
Національної гвардії – 4 646 осіб,
Держприкордонслужби – 2 500 осіб.
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Відтак було прийнято рішення про строкову військову службу. Весняний призов має розпочатися уже з початку квітня і триватиме до червня 2021року.
За інформацією уряду найбільше призовників буде в Дніпропетровській області ( там призвуть до армії 1340 людей) . З Волині військові комісаріати області планують призвати 495 осіб.
Усього до війська з різних регіонів планується відправити 14 246 осіб, з них до:
Збройних Сил України планують набрати – 6 500 осіб,
Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,
Національної гвардії – 4 646 осіб,
Держприкордонслужби – 2 500 осіб.
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