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Що має та чим збагатився за рік Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк

Що має та чим збагатився за рік Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк
Сільський голова Підгайцівської сільради Юрій Семенюк у 2020 році заробив 755 387 гривень, тобто майже 63 тисячі у місяць.

Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Юрія Семенюка - будинок у Крупі площею 314,9 кв. м, приміщення адмінбудівлі на 218,8 кв. м, приміщення цеху з ремонту обладнання на 877,3 кв. м, гараж на 272 кв. м, приміщення складу на 199,2 кв. м, декілька земельних ділянок - на 0,0338 га, 0,1098 га, 0,0298 га, 0,0301 га, 0,0749 га. Його дружина Лариса має квартиру в Струмівці на 130,7 кв. м та землю на 0,1550 га, 0,0929 га і 0,1510 га, землю в Крупі на 0,1643 га, а також недобудований будинок. Окрім того, задекларував Семенюк сонячну електростанцію, вартістю 660 444 гривні.

У 2020 році Юрій Семенюк набув землю у Крупі на 0,0393 га, 0,3616 га, його дружина - магазин в Луцьку на 80,9 кв. м, а також два торгові заклади в обласному центрі на 56 і 60 "квадратів".

Із транспортних засобів сільський голова задекларував лише причіп, а їздить він на Toyota Camry 2012 року випуску, що належить Олександру Семенюку.

У 2020 році заробив Юрій Семенюк 755 387 гривень, тобто майже 63 тисячі у місяць, отримав 160 146 гривень доходу від сонячної електростанції та 10830 гривень від надання майна в оренду. Лариса Семенюк за рік заробила 878 531 гривню як підприємиця, 90896 гривень у комунальному підприємстві при сільраді, отримала 4045 гривень від надання майна в оренду, а також 487 581 гривню - від відчуження нерухомого майна у громадянина Романа Мосійчука. Готівкою дружина Семенюка тримає 35 тисяч доларів.


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Теги: декларація, Юрій Семенюк, Підгайці
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