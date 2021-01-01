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Голова Волинської облради придбав кросовер за пів мільйона гривень

Голова Волинської облради придбав кросовер за пів мільйона гривень
Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад придбав новий автомобіль.

Про суттєві зміни у майновому стані він повідомив НАЗК.

Григорій Недопад придбав кросовер Volkswagen Touareg 2017 року випуску.

Обійшовся автомобіль у 490 700 гривень. Григорій Недопад набув право власності на Volkswagen 19 березня цього року.

Варто додати, що у декларації за 2019 рік Григорій Недопад вказав Volkswagen Golf 2013 року випуску, а також право користування на Volkswagen Tiguan 2015 року випуску.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: авто, Недопад, обласна рада
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