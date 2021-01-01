Голова Волинської облради придбав кросовер за пів мільйона гривень

Григорій Недопад придбав новий автомобіль.



Про суттєві зміни у майновому стані він повідомив



Григорій Недопад придбав кросовер Volkswagen Touareg 2017 року випуску.



Обійшовся автомобіль у 490 700 гривень. Григорій Недопад набув право власності на Volkswagen 19 березня цього року.



Варто додати, що у декларації за 2019 рік Григорій Недопад вказав Volkswagen Golf 2013 року випуску, а також право користування на Volkswagen Tiguan 2015 року випуску.



Головне фото - ілюстративне

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