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У 13 територіальних громадах на Волині можуть посилити карантин

У 13 територіальних громадах на Волині можуть посилити карантин
Із 54 територіальних громад на Волині станом на 26 березня у 13 фіксують перевищення показників захворюваності на COVID-19, допустимих для «помаранчевого» рівня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.

Розповіли, що лікарі-епідеміологи проводять постійний оперативний аналіз захворюваності на COVID-19, в тому числі серед населення окремих територіальних громад. Результати епіднагляду (спостереження) свідчать, що на території 13 територіальних громад наявні ознаки перевищення показників захворюваності, допустимих для «помаранчевого» рівня.

Тож головам таких територіальних громад надали відповідні рекомендації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 року №230) щодо посилення протиепідемічних заходів та стабілізації захворюваності.

Далі ж питання щодо прийняття додаткових протиепідемічних заходів мають розглянути вже на місцевих комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами фахівців лабораторного центру, у деяких громадах можуть ввести обмеження, передбачені для «червоних» зон.

Про які саме громади йдеться, поки не уточняють. Додають, що найчастіше йдеться про райцентри. Кажуть, про прийняті на місцях рішення лабораторний центр повідомить вже у понеділок, 29 березня.

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Теги: карантин, коронавірус, помаранчева зона, червона зона, обмеження
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