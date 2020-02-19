У центрі Луцька молодики влаштували стрілянину. ВІДЕО
27 березень, 23:05
У Луцьку сьогодні, 27 березня, надвечір невідомі молдики влаштували стрілянину у центрі Луцька.
Про це пише «Конкурент» за повідомленнями у соцмережах очевидців.
На відео можна побачити, як молоді люди по черзі стріляють з пістолета і швидко ховають його у рюкзак.
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Про це пише «Конкурент» за повідомленнями у соцмережах очевидців.
На відео можна побачити, як молоді люди по черзі стріляють з пістолета і швидко ховають його у рюкзак.
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Коментарі 2
Не робіть біди прям з цього це стартовий пістолет. А то зараз почнеться а їм добре по мозгам треба точно дати,бо є люди які приїхали з гарячих точок і не зрозуміють їхніх проступків взагалі
наступного разу воно візьме і пальне в тебе
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