У центрі Луцька молодики влаштували стрілянину. ВІДЕО





Про це пише «

На відео можна побачити, як молоді люди по черзі стріляють з пістолета і швидко ховають його у рюкзак.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 27 березня, надвечір невідомі молдики влаштували стрілянину у центрі Луцька.Про це пише « Конкурент » за повідомленнями у соцмережах очевидців.На відео можна побачити, як молоді люди по черзі стріляють з пістолета і швидко ховають його у рюкзак.

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