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У центрі Луцька молодики влаштували стрілянину. ВІДЕО

У центрі Луцька молодики влаштували стрілянину. ВІДЕО
У Луцьку сьогодні, 27 березня, надвечір невідомі молдики влаштували стрілянину у центрі Луцька.

Про це пише «Конкурент» за повідомленнями у соцмережах очевидців.
На відео можна побачити, як молоді люди по черзі стріляють з пістолета і швидко ховають його у рюкзак.



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Теги: стрылянина, центр Луцьк
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Коментарі 2
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Не робіть біди прям з цього це стартовий пістолет. А то зараз почнеться а їм добре по мозгам треба точно дати,бо є люди які приїхали з гарячих точок і не зрозуміють їхніх проступків взагалі
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наступного разу воно візьме і пальне в тебе
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