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На чому українці в карантин економлять найбільше

На чому українці в карантин економлять найбільше
Під час карантину однією із стратегій виживання українців в сучасних умовах є економія витрат на різні статті сімейного бюджету.
Про це свідчить дослідження R&B Group, проведене у березні 2021 року. Пише видання Finance.ua.

Аналітики підрахували, що сьогодні українці найчастіше економлять на таких статтях витрат:
- відпочинок та відпустка (51%);
- одяг і взуття (50%);
- продукти харчування (44%);
- дозвілля та розваги (41%);
- лікування та медикаменти (30%);
- купівля великої побутової техніки (30%).

Експерти зазначають, що за останні два роки (з січня 2019) українці стали частіше заощаджувати:
- на відпочинку та відпустці (51% проти 47%);
- на дозвіллі і розвагах (41% проти 36%);
- а також на предметах розкоші (23% проти 18%).

З іншого боку, сьогодні рідше згадуються такі статті економії, як комунальні витрати (28% проти 37%), освіта (7% проти 12%), зв’язок (14% проти 17%), дрібна побутова техніка (26% проти 29%) та ін.

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