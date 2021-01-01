На чому українці в карантин економлять найбільше



Про це свідчить дослідження R&B Group, проведене у березні 2021 року. Пише видання



Аналітики підрахували, що сьогодні українці найчастіше економлять на таких статтях витрат:

- відпочинок та відпустка (51%);

- одяг і взуття (50%);

- продукти харчування (44%);

- дозвілля та розваги (41%);

- лікування та медикаменти (30%);

- купівля великої побутової техніки (30%).



Експерти зазначають, що за останні два роки (з січня 2019) українці стали частіше заощаджувати:

- на відпочинку та відпустці (51% проти 47%);

- на дозвіллі і розвагах (41% проти 36%);

- а також на предметах розкоші (23% проти 18%).



З іншого боку, сьогодні рідше згадуються такі статті економії, як комунальні витрати (28% проти 37%), освіта (7% проти 12%), зв’язок (14% проти 17%), дрібна побутова техніка (26% проти 29%) та ін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час карантину однією із стратегій виживання українців в сучасних умовах є економія витрат на різні статті сімейного бюджету.Про це свідчить дослідження R&B Group, проведене у березні 2021 року. Пише видання Finance.ua. Аналітики підрахували, що сьогодні українці найчастіше економлять на таких статтях витрат:- відпочинок та відпустка (51%);- одяг і взуття (50%);- продукти харчування (44%);- дозвілля та розваги (41%);- лікування та медикаменти (30%);- купівля великої побутової техніки (30%).Експерти зазначають, що за останні два роки (з січня 2019) українці стали частіше заощаджувати:- на відпочинку та відпустці (51% проти 47%);- на дозвіллі і розвагах (41% проти 36%);- а також на предметах розкоші (23% проти 18%).З іншого боку, сьогодні рідше згадуються такі статті економії, як комунальні витрати (28% проти 37%), освіта (7% проти 12%), зв’язок (14% проти 17%), дрібна побутова техніка (26% проти 29%) та ін.

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