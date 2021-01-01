На чому українці в карантин економлять найбільше
Сьогодні, 08:23
Під час карантину однією із стратегій виживання українців в сучасних умовах є економія витрат на різні статті сімейного бюджету.
Про це свідчить дослідження R&B Group, проведене у березні 2021 року. Пише видання Finance.ua.
Аналітики підрахували, що сьогодні українці найчастіше економлять на таких статтях витрат:
- відпочинок та відпустка (51%);
- одяг і взуття (50%);
- продукти харчування (44%);
- дозвілля та розваги (41%);
- лікування та медикаменти (30%);
- купівля великої побутової техніки (30%).
Експерти зазначають, що за останні два роки (з січня 2019) українці стали частіше заощаджувати:
- на відпочинку та відпустці (51% проти 47%);
- на дозвіллі і розвагах (41% проти 36%);
- а також на предметах розкоші (23% проти 18%).
З іншого боку, сьогодні рідше згадуються такі статті економії, як комунальні витрати (28% проти 37%), освіта (7% проти 12%), зв’язок (14% проти 17%), дрібна побутова техніка (26% проти 29%) та ін.
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Про це свідчить дослідження R&B Group, проведене у березні 2021 року. Пише видання Finance.ua.
Аналітики підрахували, що сьогодні українці найчастіше економлять на таких статтях витрат:
- відпочинок та відпустка (51%);
- одяг і взуття (50%);
- продукти харчування (44%);
- дозвілля та розваги (41%);
- лікування та медикаменти (30%);
- купівля великої побутової техніки (30%).
Експерти зазначають, що за останні два роки (з січня 2019) українці стали частіше заощаджувати:
- на відпочинку та відпустці (51% проти 47%);
- на дозвіллі і розвагах (41% проти 36%);
- а також на предметах розкоші (23% проти 18%).
З іншого боку, сьогодні рідше згадуються такі статті економії, як комунальні витрати (28% проти 37%), освіта (7% проти 12%), зв’язок (14% проти 17%), дрібна побутова техніка (26% проти 29%) та ін.
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